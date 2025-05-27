Кто станет королём финансов? Узнайте, сколько долларов держат Китай и его оппоненты

3:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Долларовые резервы — это важный инструмент для государств, стремящихся к экономической безопасности и укреплению своих позиций на международной арене.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Они не только обеспечивают возможность погашения внешних долгов, но и позволяют регулировать курс национальной валюты в условиях нестабильности на мировых рынках. Кроме того, они служат защитой от потенциальных финансовых потрясений и открывают возможности для усиления влияния в геополитике.

Наличие значительных долларовых резервов является признаком независимости и готовности к вызовам. Страны, занимающие лидирующие позиции в этом рейтинге, как правило, обладают экономикой, тесно интегрированной в мировую торговлю, положительным торговым балансом и экономической политикой, ориентированной на долгосрочные цели. Однако среди них выделяется один конкретный игрок.

Китай утвердился в качестве страны с крупнейшими долларовыми резервами после США, накопив более 3 триллионов долларов. Этот впечатляющий объем во многом объясняется его экспортно-ориентированной экономической моделью и устойчивым положительным сальдо торгового баланса, который он поддерживает с ведущими экономиками, такими как США и Европа.

Одной из ключевых стратегий Китая является масштабная скупка казначейских облигаций США. Это не только обеспечивает безопасность его инвестиций, но и предоставляет ему рычаги влияния на мировых финансовых рынках. Обладая значительной долей американского долга, Китай может оказывать дипломатическое и экономическое давление в стратегически важные моменты.

Кроме того, Китай использует часть своих резервов для интервенций на валютном рынке, поддерживая стабильность своей национальной валюты — юаня. Эта тактика позволяет ему повышать конкурентоспособность своего экспорта, защищать свою экономику от внешних потрясений и сохранять статус развивающейся державы с глобальными амбициями.

Помимо Китая, другие страны также создали значительные резервы, позволяющие им играть важную роль в мировой экономике. Япония, с резервами около 1,3 триллиона долларов, занимает второе место. Швейцария, обладающая более чем 890 миллиардами долларов, сумела сформировать свои резервы благодаря репутации стабильного и нейтрального финансового центра. Индия, располагающая более чем 600 миллиардами долларов, использует свои резервы для поддержки экономического роста и защиты своей валюты от инфляции. Россия, несмотря на санкции, накопила более 500 миллиардов долларов, делая ставку на диверсификацию за счет инвестиций в золото и другие валюты, чтобы уменьшить зависимость от западной финансовой системы.

Каждая из этих стран имеет свою стратегию и мотивацию, но все они едины в одном: обладание долларовыми резервами — это обладание властью. Кто будет контролировать экономические решения будущего? Возможно, ответ кроется не только в производственных мощностях и торговых площадках, но и в хранилищах, где сосредоточены миллиарды самой влиятельной валюты мира, пишет gizmodo.

Уточнения

Геополи́тика (географи́ческая поли́тика, др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.