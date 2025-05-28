За кулисами неба: секретные проекты советской авиации, о которых мало кто знает

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Советский Союз всегда хранил множество тайн, особенно в сфере обороны и авиации.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Стратегический бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА

За массовыми боевыми машинами скрывались целые секретные разработки — проекты, которые были настолько передовыми или рискованными, что о них знали лишь узкий круг специалистов. Погружаемся в мир закрытых разработок и технологий, которые могли изменить ход истории.

Проект "Самолёт-невидимка"

В 1970-х годах велись работы над самолётом с минимальной радиолокационной заметностью — прототипом стелс-технологий.

Использовались новые формы корпуса и специальные покрытия для поглощения радиоволн. Несмотря на успехи в лаборатории, полноценный самолет не был построен из-за технических и финансовых сложностей.

Гиперзвуковой самолёт-разведчик

В рамках программы изучения сверхзвуковых скоростей разрабатывались концепты самолётов, способных достигать гиперзвуковых скоростей (более 5 Махов).

Эти машины предназначались для разведки и быстрого удара, но остались лишь на стадии чертежей и прототипов.

Технологии опережали время, и проект закрыли в пользу более практичных решений.

Многоцелевой экспериментальный самолёт — "Проект 1.44"

Один из самых амбициозных советских проектов — прототип истребителя пятого поколения. Включал в себя стелс-технологии, суперманевренность и новейшие системы вооружения.

Программа была остановлена в 1990-е годы из-за распада СССР, но послужила основой для дальнейших разработок в России.

Секретные проекты советской авиации — это удивительное сочетание гениальности и ограничений эпохи. Многие из этих машин и технологий так и остались загадкой для мира, но именно они подтверждают стремление СССР к лидерству и инновациям, которые зачастую шли далеко впереди своего времени.

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