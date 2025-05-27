Цены посыпались: холодильники, плиты и микроволновки в России продают с гигантскими скидками

С апреля по май 2025 года в магазинах бытовой техники произошёл заметный спад цен. По сравнению с началом года техника в среднем подешевела на 10-20%. Продавцы объясняют это не только укреплением рубля, но и жесткой конкуренцией на фоне затоваренных складов.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

В компании "Холодильник.ру" подчеркнули, что особенно сильно подешевели товары зарубежных брендов. Коммерческий директор ритейлера отметил влияние валютного курса на стоимость импортной продукции, а также постепенное снижение отпускных цен за счёт поставок, закупленных по более выгодному курсу.

Мелкая техника стремительно теряет в цене

Согласно внутренней статистике "Авито", весной особенно заметно подешевела мелкая техника: в среднем — на 16%. По словам представителя платформы, снижение также зафиксировано и на вторичном рынке. Так, подержанные плиты и духовые шкафы потеряли в цене 10%, микроволновки — 7%.

В категории новых товаров наблюдается значительное снижение стоимости холодильников. Продукция брендов Kraft, "Бирюса" и Dexp потеряла до 22%, а техника от Samsung и Beko подешевела на 15-17%.

Курс крепкий — спрос падает

Тенденция к удешевлению началась ещё в конце первого квартала. В diHouse пояснили, что снижение цен происходит волнообразно, поскольку новая техника поступает партиями — с задержкой от момента покупки поставщиком по выгодному курсу. Это даёт возможность снижать ценники постепенно.

Однако укрепление рубля — не единственный фактор. Ведущие аналитики рынка подчёркивают, что май 2025 года ознаменовался падением потребительского спроса примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Главной причиной считается высокая ключевая ставка, ограничившая возможности покупателей брать технику в кредит.

Кроме того, в компании "М.Видео-Эльдорадо" напомнили, что в начале 2025 года, наоборот, был зафиксирован рост цен на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Теперь рынок стремительно корректируется вниз, пишут "Известия".

Почему продавцы массово снижают цены

Эксперты обращают внимание на избыток непроданной техники. В "Марвел-Дистрибуции" утверждают, что накопленные запасы стали следствием спада строительства и замедления спроса на новое жильё. Кроме того, у покупателей попросту стало меньше свободных денег — вкладчики отдают предпочтение депозитам с высокими процентами, а не крупным покупкам.

Согласно оценкам Mobile Research Group, серьёзное снижение стоимости объясняется не только затоваренностью, но и сокращением оборота на рынке. Быстрее всего теряет в цене мелкая техника, которая оборачивается быстрее — крупная техника дешевеет медленнее.

Что дальше: ждать ли ещё более низких цен?

Аналитики не ждут дальнейшего обвала. В "Холодильник.ру" прогнозируют, что курсы валют останутся стабильными, а стоимость техники может даже начать расти. Продавцы указывают на высокие издержки — как логистические, так и связанные с обслуживанием кредитов, — которые не позволяют бесконечно снижать цены.

Тем не менее в компании рассчитывают, что при снижении ключевой ставки ЦБ россияне начнут активнее тратить накопления и интерес к бытовой технике восстановится.

По мнению руководителя Content-Review, участники рынка ожидают стабильный курс рубля до конца лета и действуют на опережение: если одному из продавцов удаётся ввезти продукцию дешевле, остальные вынуждены подстраиваться. Неформальные каналы поставок, такие как параллельный импорт, лишь усиливают конкуренцию.

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.



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