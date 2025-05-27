Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 самых сумасшедших грузовиков всех времён
Революция в уходе за кожей: пилинг-диски для идеального цвета и свежести лица
Не бойтесь цвета: синий — новый нейтраль в интерьере
Поле чудес с намёком: дочь Якубовича выбрала запретный подарок к 80-летию отца
Раскрыта мистическая связь: зачем Прилучный и Муцениеце искали помощи у экстрасенса Райдос
30 дней свободы: россиянам станет проще попасть в Узбекистан — и вот как
Смерть, наука и материнское молоко: как создают двойников ушедших любимцев
Не упустите шанс: Башкирия ищет специалистов с зарплатой от 100 тыс. рублей
В Антарктиде найдено яйцо мягкой скорлупы, которое может переписать историю морских ящеров

Цены посыпались: холодильники, плиты и микроволновки в России продают с гигантскими скидками

Экономика

С апреля по май 2025 года в магазинах бытовой техники произошёл заметный спад цен. По сравнению с началом года техника в среднем подешевела на 10-20%. Продавцы объясняют это не только укреплением рубля, но и жесткой конкуренцией на фоне затоваренных складов.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

В компании "Холодильник.ру" подчеркнули, что особенно сильно подешевели товары зарубежных брендов. Коммерческий директор ритейлера отметил влияние валютного курса на стоимость импортной продукции, а также постепенное снижение отпускных цен за счёт поставок, закупленных по более выгодному курсу.

Мелкая техника стремительно теряет в цене

Согласно внутренней статистике "Авито", весной особенно заметно подешевела мелкая техника: в среднем — на 16%. По словам представителя платформы, снижение также зафиксировано и на вторичном рынке. Так, подержанные плиты и духовые шкафы потеряли в цене 10%, микроволновки — 7%.

В категории новых товаров наблюдается значительное снижение стоимости холодильников. Продукция брендов Kraft, "Бирюса" и Dexp потеряла до 22%, а техника от Samsung и Beko подешевела на 15-17%.

Курс крепкий — спрос падает

Тенденция к удешевлению началась ещё в конце первого квартала. В diHouse пояснили, что снижение цен происходит волнообразно, поскольку новая техника поступает партиями — с задержкой от момента покупки поставщиком по выгодному курсу. Это даёт возможность снижать ценники постепенно.

Однако укрепление рубля — не единственный фактор. Ведущие аналитики рынка подчёркивают, что май 2025 года ознаменовался падением потребительского спроса примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Главной причиной считается высокая ключевая ставка, ограничившая возможности покупателей брать технику в кредит.

Кроме того, в компании "М.Видео-Эльдорадо" напомнили, что в начале 2025 года, наоборот, был зафиксирован рост цен на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Теперь рынок стремительно корректируется вниз, пишут "Известия".

Почему продавцы массово снижают цены

Эксперты обращают внимание на избыток непроданной техники. В "Марвел-Дистрибуции" утверждают, что накопленные запасы стали следствием спада строительства и замедления спроса на новое жильё. Кроме того, у покупателей попросту стало меньше свободных денег — вкладчики отдают предпочтение депозитам с высокими процентами, а не крупным покупкам.

Согласно оценкам Mobile Research Group, серьёзное снижение стоимости объясняется не только затоваренностью, но и сокращением оборота на рынке. Быстрее всего теряет в цене мелкая техника, которая оборачивается быстрее — крупная техника дешевеет медленнее.

Что дальше: ждать ли ещё более низких цен?

Аналитики не ждут дальнейшего обвала. В "Холодильник.ру" прогнозируют, что курсы валют останутся стабильными, а стоимость техники может даже начать расти. Продавцы указывают на высокие издержки — как логистические, так и связанные с обслуживанием кредитов, — которые не позволяют бесконечно снижать цены.

Тем не менее в компании рассчитывают, что при снижении ключевой ставки ЦБ россияне начнут активнее тратить накопления и интерес к бытовой технике восстановится.

По мнению руководителя Content-Review, участники рынка ожидают стабильный курс рубля до конца лета и действуют на опережение: если одному из продавцов удаётся ввезти продукцию дешевле, остальные вынуждены подстраиваться. Неформальные каналы поставок, такие как параллельный импорт, лишь усиливают конкуренцию.

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Домашние животные
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Поле чудес с намёком: дочь Якубовича выбрала запретный подарок к 80-летию отца
Раскрыта мистическая связь: зачем Прилучный и Муцениеце искали помощи у экстрасенса Райдос
30 дней свободы: россиянам станет проще попасть в Узбекистан — и вот как
Смерть, наука и материнское молоко: как создают двойников ушедших любимцев
Не упустите шанс: Башкирия ищет специалистов с зарплатой от 100 тыс. рублей
Дефицит на Западе, избыток у России: как удары превращаются в стратегическое давление
В Антарктиде найдено яйцо мягкой скорлупы, которое может переписать историю морских ящеров
Кофе и спорт: вот как этот всеми любимый напиток влияет на успех в тренировках
Huawei бросает перчатку Mercedes: новый люксовый Maextro S800 уже пугает рынок
Домашние синнабоны — пышные и ароматные: идеальные булочки без особых кулинарных навыков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.