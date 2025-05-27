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Аргентинская медь и золото рвутся на мировой рынок — вот в чём интрига

2:35
Экономика

Более 337 миллиардов долларов — именно столько стоит гигантское месторождение меди, золота и серебра, недавно обнаруженное в аргентинской провинции Сан-Хуан. И это не просто рекорд последних десятилетий — это шанс для страны, известной прежде всего сельским хозяйством, изменить свою экономическую роль на мировой арене.

Анды
Фото: commons.wikimedia.org by Adolfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анды

Богатство под ногами

Горнодобывающий альянс BHP и Lundin Mining, работающий под именем Vicuña, сообщил о находке, которая содержит свыше 12 миллионов тонн меди и более 80 миллионов унций золота и серебра. Это крупнейшее открытие за 30 лет в этом секторе.

Генеральный директор Lundin Mining Джек Лундин выразил уверенность: «Эти ресурсы откроют новые горизонты для всей Южной Америки». А глава проекта Vicuña Дейв Дикэр добавил: «Мы готовы развивать этот перспективный горнодобывающий кластер с полным уважением к окружающей среде и местным сообществам».

Влияние на экономику и людей

Аналитики предсказывают масштабные изменения. Открытие может стимулировать строительство дорог, школ, больниц, а также создать тысячи рабочих мест в инженерии, логистике, управлении и образовании.

Молодёжь Сан-Хуана уже рассматривает карьеру в горнодобывающей отрасли, а университеты пересматривают учебные планы. Местный малый бизнес готовится к росту спроса на транспорт, жильё и технику.

Но не всё так просто. Представители коренных народов региона беспокоятся о последствиях: насколько безопасна будет добыча, как она скажется на воде и сельском хозяйстве.

Аргентина на мировой арене

Спрос на медь растёт — она нужна для электромобилей, солнечных панелей и электроники. Золото и серебро продолжают играть ключевую роль в медицине, ювелирке и микросхемах. Аргентина может стать реальным конкурентом Перу и Чили, лидерам по добыче меди в регионе.

Однако чтобы воспользоваться этим шансом, придётся найти баланс между интересами инвесторов и защиты природы. Экологи требуют современных очистных технологий, безопасной утилизации отходов и постоянного мониторинга окружающей среды.

Эта находка — не просто повод для гордости. Это экзамен на зрелость: сможет ли страна использовать богатство ответственно и с пользой для всех?

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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