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Неожиданная прибыль: как ваши хобби могут стать источником дохода

Экономика

Второй источник дохода сегодня стал нормой. По данным Bankrate, более трети взрослых американцев уже нашли себе подработку, а среди миллениалов и зумеров — почти каждый второй.

Девушка-подросток с книгой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-подросток с книгой

Зачем идти на вторую работу, если можно зарабатывать, занимаясь любимым делом? Если ты нашёл хобби, которое приносит радость, возможно, оно же обеспечит и дополнительный доход.

Вот пять хобби, которые легко превратить в прибыльное занятие.

Спорт

Любишь тренироваться? Попробуй стать персональным тренером. Начать можно с онлайн-занятий или консультаций по Zoom. Для серьёзного подхода пригодятся сертификаты — например, от Nesta или Spencer Institute.

Если не хочешь работать напрямую с людьми, создай собственный план тренировок и продавай его в формате e-book на Etsy или Sellfy. Видео-инструкции для Instagram, YouTube или TikTok — тоже вариант, если наберёшь нужную аудиторию.

Больше по душе смотреть спорт? Попробуй себя в роли судьи — в зависимости от региона и возраста игроков, можно зарабатывать $20-75 за матч. А если ты ещё и фотографируешь — спортивные съёмки для местных команд или изданий могут приносить стабильный доход.

Путешествия

Хочешь зарабатывать в поездках? Начни с текстов: путеводители, обзоры отелей, списки must-do — это востребовано у редакций. Есть любимое место, куда возвращаешься снова и снова? Собери туда группу и организуй поездку через TourHero.

Можно стать тревел-консультантом по круизам, Disney или другим направлениям — используя платформы вроде Fora или TheMouseExperts.

Снимаешь видео? YouTube начнёт платить, когда у тебя будет 1,000 подписчиков и 4,000 часов просмотров в год. TikTok требует 100K просмотров за 30 дней, а Instagram подключает монетизацию от 10K фолловеров.

Книги

Если ты фанат чтения — твой путь в мир подработки уже ясен. Репетиторство, редактирование, корректура — на сайтах вроде Wyzant это ценится. А если хватает амбиций, напиши свою книгу и опубликуй на Amazon Kindle Direct Publishing.

Арт и музыка

Рисуешь, шьёшь, поёшь? Всё это можно продавать. Онлайн-площадки вроде Etsy, Artisans Cooperative и Bonanza подойдут для творчества, а музыкантам помогут Bandcamp и Landr — для продажи треков напрямую.

Животные

Кошки и собаки — не просто любовь, но и доход. Платформа Meowtel позволяет временно приютить чужого кота, если его хозяин в отъезде. Rover даёт возможность заработать на выгуле собак или дневном уходе.

Уточнения

Поколе́ние Y (поколение "игрек"), или поколение Милле́ниума, также поколение "некст", сетево́е поколение — поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов.

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995-1997, верхние границы 2010-2012).

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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