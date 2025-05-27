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Турбины под льдом: открытие, которое изменит лицо энергетической независимости Америки

1:51
Экономика

На протяжении десятилетий достижение энергетической независимости было целью американской политики. 

Город Анкоридж
Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Город Анкоридж

Ученые обнаружили, что под замерзшими реками, такими как Юкон, вода продолжает течь, создавая неисчерпаемый поток энергии. Исследования Университета Аляски показали, что такие реки могут предоставить более 1100 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии в год — это треть общего годового потребления электроэнергии в США.

Гидрокинетическая энергия основана на установке специальных турбин в проточной воде, которые улавливают кинетическую энергию без ущерба для экосистемы. Турбины, называемые "Реактивные обратимые лопастные турбины" (RRBTs), могут работать даже под толстым слоем льда. В данный момент исследователи тестируют эти системы на реке Танана на Аляске с поддержкой гранта министерства энергетики.

Эта энергия не исчезает, когда солнце заходит или ветер стихает. Реки текут круглый год, предоставляя надежный источник чистой энергии для отдаленных районов, которые часто полагаются на дорогие дизельные генераторы.

Этой энергии хватит, чтобы обеспечить 100 миллионов домов на целый год и это составляет около 30% от общего потребления электроэнергии в США. Даже небольшая часть этой мощности может стать стабильным источником энергии для отдаленных общин.

Проект реализует коалиция исследователей и инженеров, включая Университет Аляски в Фэрбенксе, Центр энергетики и поддержку от нескольких организаций. Другие страны уже используют гидрокинетическую энергию, но Аляска может стать лучшим полигоном для её применения благодаря своим речным системам и суровым зимам.

Уточнения

Генера́тор (лат. generator «производитель») —  устройство, производящее какие-либо продукты, вырабатывающее электроэнергию или преобразующее один вид энергии в другой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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