Не упустите шанс: Башкирия ищет специалистов с зарплатой от 100 тыс. рублей

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1:23
Экономика

Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) объявило о наборе почти 3 тысяч вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Заводы УМПО нуждаются в работниках и предлагают заманчивые условия. Мэрия опубликовала 2854 вакансии, среди которых наибольшая нехватка наблюдается у станочников широкого профиля — 250 мест с оплатой 105 тыс. рублей. Также требуется почти 200 операторов станков с числовым программным управлением и слесарей механосборочных работ с зарплатой почти 130 тыс. рублей. Токарям предлагают 114 тыс. рублей, а фрезеровщикам и сверловщикам — 110 тыс. рублей в месяц в среднем, сообщает mkset.ru.

Если вы или кто-то из знакомых заинтересованы в вакансиях от УМПО, можно обратиться в отдел кадров по адресу: улица Сельская Богородская, 6/1, корпус 2. Телефоны для связи: +7(347) 239-56-95, +7(347) 238-65-72, +7(919) 600-28-14.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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