Новые возможности для инвесторов: 1413 карат изумрудов продали на аукционе в Афганистане

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В афганской провинции Панджшер прошел аукцион, на котором было продано 1413 карат изумрудов за сумму 171090 долларов США, об этом сообщает EADaily со ссылкой на официальный сайт "Исламского Эмирата Афганистан".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Béryl_var._émeraude_sur_gangue_(Carnaiba_Mine,_Bahia_-_Brésil)_3.jpg by Parent Géry изумруды

Аукцион состоялся в зале заседаний провинции и собрал различных участников: представителя губернатора, руководителя шахт, местных бизнесменов из разных регионов и журналистов.

Это событие стало важным шагом к увеличению доходов от горнодобывающей промышленности и открытию новых возможностей для инвесторов. Как отмечает агентство Alemarah, инициатива способствует законной добыче изумрудов, создает рабочие места для местных жителей и демонстрирует позитивные изменения для экономического роста региона.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



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