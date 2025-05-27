Новые возможности для инвесторов: 1413 карат изумрудов продали на аукционе в Афганистане

В афганской провинции Панджшер прошел аукцион, на котором было продано 1413 карат изумрудов за сумму 171090 долларов США, об этом сообщает EADaily со ссылкой на официальный сайт "Исламского Эмирата Афганистан".
Аукцион состоялся в зале заседаний провинции и собрал различных участников: представителя губернатора, руководителя шахт, местных бизнесменов из разных регионов и журналистов.
Это событие стало важным шагом к увеличению доходов от горнодобывающей промышленности и открытию новых возможностей для инвесторов. Как отмечает агентство Alemarah, инициатива способствует законной добыче изумрудов, создает рабочие места для местных жителей и демонстрирует позитивные изменения для экономического роста региона.
Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.