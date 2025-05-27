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Заработки курьеров до 194 тыс. рублей: как простые профессии обходят специалистов по доходам

2:16
Экономика

Согласно исследованию платформы "Авито.Работа", в России наблюдается удивительная ситуация: неквалифицированные работники, такие как курьеры, зарабатывают в среднем 107,3 тыс. рублей в месяц, что больше, чем многие специалисты в промышленности и строительстве, где стартовые зарплаты редко превышают 60 тыс. рублей.

курьер на велосипеде
Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
курьер на велосипеде

В Новосибирске пешему курьеру предлагают зарплату от 114 до 128 тыс. рублей. Водители-курьеры зарабатывают от 144 до 185 тыс. рублей, а велокурьеры могут получать до 194 тыс. рублей в месяц. Причем для этого не требуется никакого опыта или образования, пишет  atas.info.

Алексей Захаров, глава Superjob, объясняет этот дисбаланс совокупностью факторов: нехваткой квалифицированных кадров, демографическим спадом, последствиями пандемии и геополитическими изменениями.

Сфера услуг выделяется благодаря налоговым льготам и высокому спросу на работников, что позволяет работодателям активно повышать зарплаты. По данным Росстата, средний доход по стране в феврале 2025 года составил 89,6 тыс. рублей, что на 11,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Медианная зарплата, отражающая более реалистичную картину, достигла 66,7 тыс. рублей.

Текущая ситуация является результатом системных проблем, а не временных колебаний. В обрабатывающей промышленности и IT-сфере, где средние зарплаты составляют 95,6 тыс. и 147,3 тыс. рублей соответственно, спрос на специалистов остается стабильным, но их доля на рынке труда невелика. В то же время сектор услуг, включая доставку и общественное питание, демонстрирует рост предложений для низкоквалифицированных работников, чьи доходы за год увеличились на 51,5%.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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