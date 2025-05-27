Разоблачение интриг G7? США сняли предложение о снижении потолка цен на российскую нефть

На недавней встрече министров финансов G7 в Банфе (Канада) было предложено прямо указать на намерение снизить потолок цен на нефть в совместном заявлении. Однако эти слова не вошли в финальную версию по просьбе министра финансов США Скотта Бессента, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

В заявлении говорится о поддержке усилий по прекращению огня и о том, что если мир не будет достигнут, G7 продолжит рассматривать все возможные варианты давления, включая дальнейшие санкции.

Франция, Германия, Италия и Великобритания выступили за снижение потолка. Однако для этого требуется согласие всех членов Евросоюза. Венгрия и Греция, которые ранее не поддерживали это предложение, сейчас его рассматривают.

Ранее сообщалось, что ЕС на заседании G7 предложит снизить потолок до $50 за баррель, в то время как Украина настаивала на снижении до $30. Напомним, с 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти и ввел потолок в $60 за баррель для третьих стран.

Российским компаниям пришлось переориентировать поставки на новые рынки, такие как Индия и Китай. Несмотря на ограничения, цена на российскую нефть восстановилась и даже превысила потолок в июле 2023 года. Санкции против операторов и танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, оказали ограниченный эффект, а весной этого года стоимость нефти упала ниже потолка.

Уточнения

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.





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