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Когда ждать снижения ключевой ставки? Прогнозы экспертов в цифрах

Экономика

Необходимость банков в деньгах граждан постепенно снижается, так как они уже накопили резервы для кредитования. На начало апреля вклады увеличились на 23%, в то время как кредитный портфель вырос всего на 12%.

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Об этом сообщил экономист Андрей Бархота. В обычной ситуации доходность по вкладам формируется на уровне "ключевая ставка минус 1-1,5 п. п.". Если банки предлагают доходность депозитов на три и шесть месяцев около 19%, то ожидаемая ключевая ставка не должна превышать 20-20,5%. По прогнозам, через год ставка может составить около 19%, сообщают Известия.

Некоторые эксперты считают, что на заседании ЦБ 6 июня может быть принято решение о снижении ставки. Если в ближайшие две недели ставки будут продолжать снижаться, это подтвердит уверенность рынка в скором снижении ключевой ставки.

Однако многие специалисты полагают, что регулятор возьмет паузу, чтобы подготовить рынок к более плавному смягчению политики. Глава управления ПСБ Юрий Латанов считает, что снижение может начать происходить во втором полугодии, возможно, уже в июле. Управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов прогнозирует, что смягчение произойдет в августе-сентябре с небольшими шагами по 1-2 п. п.

Хотя доходность вкладов снижается, ставки на уровне 18-19% все еще высокие и значительно превышают уровень инфляции, которая составила 8,3% в первом квартале 2025 года. Тем не менее, пик доходности уже пройден, и инвесторы могут начать думать о перекладывании средств в облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные бонды, которые также зависят от ключевой ставки.

ПИФы денежного рынка могут стать хорошей альтернативой, обеспечивая доходность, близкую к ставке ЦБ, с возможностью быстрого фиксирования дохода.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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