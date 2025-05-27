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В британских магазинах запускают премиальные коктейли: четыре новых вкуса для вечеринки

0:52
Экономика

Британская сеть магазинов Morrisons предлагает покупателям новые коктейли за 1,50 фунта стерлингов (около 165 руб.) за порцию.

Мохито
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мохито

Что можно попробовать? В ассортименте четыре набора для коктейльной вечеринки:

  • Мартини с маракуйей;
  • Мартини с эспрессо;
  • Клубничный дайкири;
  • Мартини с личи.

В каждой коробке — десять готовых к употреблению порций с удобным носиком для наливания. Это идеальный вариант для беззаботного отдыха!

Впервые в британских супермаркетах можно заказать премиальные коктейли "на разлив", что уже стало популярным в барах. Morrisons предлагает такие классические коктейли, как мохито, мартини со страстоцветом и космополитен, которые точно порадуют на летних посиделках, передает The Sun.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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