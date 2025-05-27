В британских магазинах запускают премиальные коктейли: четыре новых вкуса для вечеринки

Британская сеть магазинов Morrisons предлагает покупателям новые коктейли за 1,50 фунта стерлингов (около 165 руб.) за порцию.
Что можно попробовать? В ассортименте четыре набора для коктейльной вечеринки:
В каждой коробке — десять готовых к употреблению порций с удобным носиком для наливания. Это идеальный вариант для беззаботного отдыха!
Впервые в британских супермаркетах можно заказать премиальные коктейли "на разлив", что уже стало популярным в барах. Morrisons предлагает такие классические коктейли, как мохито, мартини со страстоцветом и космополитен, которые точно порадуют на летних посиделках, передает The Sun.
Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.