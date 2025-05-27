В британских магазинах запускают премиальные коктейли: четыре новых вкуса для вечеринки

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская сеть магазинов Morrisons предлагает покупателям новые коктейли за 1,50 фунта стерлингов (около 165 руб.) за порцию.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мохито

Что можно попробовать? В ассортименте четыре набора для коктейльной вечеринки:

Мартини с маракуйей;

Мартини с эспрессо;

Клубничный дайкири;

Мартини с личи.

В каждой коробке — десять готовых к употреблению порций с удобным носиком для наливания. Это идеальный вариант для беззаботного отдыха!

Впервые в британских супермаркетах можно заказать премиальные коктейли "на разлив", что уже стало популярным в барах. Morrisons предлагает такие классические коктейли, как мохито, мартини со страстоцветом и космополитен, которые точно порадуют на летних посиделках, передает The Sun.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.





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