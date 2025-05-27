Как быстро проверить, правильно ли начислена пенсия: советы эксперта

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для того чтобы узнать, проиндексирована ли ваша пенсия и правильно ли она начислена, можно воспользоваться сайтом Социального фонда России или порталом "Госуслуги".

Фото: freepik.com Пенсионеры

Алексей Афонин, доцент кафедры государственных закупок, менеджмента и государственного управления экономического факультета Государственного университета просвещения, говорит, что достаточно просто заказать справку о размере пенсии в электронном виде. В ней будут указаны все расчеты и прибавки, пишет NEWS.ru.

Как получить справку?

1. Зайдите в личный кабинет на "Госуслугах" или на сайт Социального фонда России.

2. Найдите раздел о пенсиях и запросите справку.

3. Документ придет к вам в электронном виде, и вы увидите, как рассчитывается ваша пенсия и какие прибавки были.

Что делать, если есть расхождения?

Если вы хотите пересчитать свою пенсию, нужно знать процент индексации. Все коэффициенты публикуются на сайте СФР, так что сверить данные не составит труда. Если сумма меньше, чем ожидали, не стоит паниковать — возможны удержания по исполнительным производствам или изменения в региональном коэффициенте.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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