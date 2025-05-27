Финансовая зачистка: в Госдуме хотят ограничить число банковских карт

Уже этой осенью в России может вступить в силу новое правило: физическим лицам запретят оформлять более 20 банковских карт в целом и более 5 — в рамках одного банка. Причем не исключено, что финальные ограничения окажутся еще строже. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на которого ссылаются "Известия".
По словам Аксакова, ключевая цель инициативы — минимизировать мошеннические схемы, связанные с дропперами. Речь идет о людях, которые либо по собственной воле, либо будучи введенными в заблуждение, оформляют банковские карты для вывода чужих средств. Именно такие участники схем часто становятся частью криминальных структур.
Законопроект, как заявил депутат, планируют внести в Госдуму уже в ближайшее время. Причем, по его мнению, цифры, которые сейчас обсуждаются — 20 карт на человека и 5 в одном банке — кажутся избыточными и подлежат пересмотру в сторону ужесточения.
Инициатива ограничения числа банковских карт исходила от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В марте она выступила на совещании у президента России, где выразила уверенность в том, что у обычного человека нет объективной потребности в десятках банковских продуктов. При этом, по её словам, ограничение никак не ущемляет права добросовестных граждан.
В настоящее время законодательных ограничений на количество банковских карт нет. Однако сами кредитные организации могут вводить внутренние лимиты. Так, в "Совкомбанке" и "Абсолют Банке" уже действует правило — не более пяти карт на одного клиента.
По словам гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, иметь больше восьми кредитных карт — нецелесообразно. Он отметил, что при таком количестве трудно следить за изменением условий обслуживания, особенно учитывая, что банки нередко уведомляют клиентов лишь постфактум, размещая информацию на сайте. В результате растут риски уплаты дополнительных комиссий.
Даже те, кто активно ищет лучшие финансовые условия, редко владеют более 10-12 картами одновременно, пишет kursdela.biz.
Центробанк отмечает, что в среднем на каждого россиянина, включая детей, приходится по 3-4 карты. Однако по словам независимого эксперта Андрея Бархоты, существует группа клиентов — около 0,25-0,5% — у которых число карт превышает 20. Чаще всего это неопытные пользователи, которые стремятся найти максимально выгодные условия и оформляют множество продуктов.
Крупнейшие банки относятся к инициативе спокойно. Как пояснил представитель банка "Зенит" Михаил Воронько, в большинстве случаев клиентам и не требуется больше пяти карт в одном банке. Тем не менее он признал, что подобное ограничение может быть неудобным для тех, кто пользуется продуктами из разных линеек — а банки, в свою очередь, часто обновляют свои предложения.
Реализация закона потребует от банков серьёзных технологических доработок. Им придётся проверять каждого клиента на предмет уже оформленных карт, включая те, что выпущены в других банках. Для этого потребуется интеграция с бюро кредитных историй или создание централизованной базы данных. Эти шаги потребуют значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру.
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