Финансовая зачистка: в Госдуме хотят ограничить число банковских карт

Уже этой осенью в России может вступить в силу новое правило: физическим лицам запретят оформлять более 20 банковских карт в целом и более 5 — в рамках одного банка. Причем не исключено, что финальные ограничения окажутся еще строже. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на которого ссылаются "Известия".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковская карта

Мера против мошенников: кто такие дропперы и при чём тут карты

По словам Аксакова, ключевая цель инициативы — минимизировать мошеннические схемы, связанные с дропперами. Речь идет о людях, которые либо по собственной воле, либо будучи введенными в заблуждение, оформляют банковские карты для вывода чужих средств. Именно такие участники схем часто становятся частью криминальных структур.

Законопроект, как заявил депутат, планируют внести в Госдуму уже в ближайшее время. Причем, по его мнению, цифры, которые сейчас обсуждаются — 20 карт на человека и 5 в одном банке — кажутся избыточными и подлежат пересмотру в сторону ужесточения.

ЦБ против "сотен и тысяч" карт: что сказала Набиуллина

Инициатива ограничения числа банковских карт исходила от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В марте она выступила на совещании у президента России, где выразила уверенность в том, что у обычного человека нет объективной потребности в десятках банковских продуктов. При этом, по её словам, ограничение никак не ущемляет права добросовестных граждан.

В настоящее время законодательных ограничений на количество банковских карт нет. Однако сами кредитные организации могут вводить внутренние лимиты. Так, в "Совкомбанке" и "Абсолют Банке" уже действует правило — не более пяти карт на одного клиента.

По словам гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, иметь больше восьми кредитных карт — нецелесообразно. Он отметил, что при таком количестве трудно следить за изменением условий обслуживания, особенно учитывая, что банки нередко уведомляют клиентов лишь постфактум, размещая информацию на сайте. В результате растут риски уплаты дополнительных комиссий.

Даже те, кто активно ищет лучшие финансовые условия, редко владеют более 10-12 картами одновременно, пишет kursdela.biz.

Средние цифры и крайности: кто попадает под прицел

Центробанк отмечает, что в среднем на каждого россиянина, включая детей, приходится по 3-4 карты. Однако по словам независимого эксперта Андрея Бархоты, существует группа клиентов — около 0,25-0,5% — у которых число карт превышает 20. Чаще всего это неопытные пользователи, которые стремятся найти максимально выгодные условия и оформляют множество продуктов.

Крупнейшие банки относятся к инициативе спокойно. Как пояснил представитель банка "Зенит" Михаил Воронько, в большинстве случаев клиентам и не требуется больше пяти карт в одном банке. Тем не менее он признал, что подобное ограничение может быть неудобным для тех, кто пользуется продуктами из разных линеек — а банки, в свою очередь, часто обновляют свои предложения.

Технический вызов: как банки будут считать карты

Реализация закона потребует от банков серьёзных технологических доработок. Им придётся проверять каждого клиента на предмет уже оформленных карт, включая те, что выпущены в других банках. Для этого потребуется интеграция с бюро кредитных историй или создание централизованной базы данных. Эти шаги потребуют значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру.

Уточнения

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