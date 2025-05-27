Секрет урожайности будущего: в России начали осваивать метод, изменивший аграрную карту мира

Для достижения целей, озвученных на высшем уровне, российский агропромышленный комплекс нуждается в ускоренном внедрении передовых решений. Одним из ключевых направлений эксперты называют переход к беспахотному земледелию, или технологии no-till.

Фото: flickr.com by Grimme Group, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сбор урожая картофеля

Этот метод предполагает отказ от традиционной вспашки и, как утверждается в аналитическом докладе Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ), способен стать ответом на целый ряд экологических и экономических вызовов.

Что меняется?

По оценкам специалистов, отказ от вспашки почти полностью исключает потери плодородного слоя почвы из-за эрозии — речь идёт о сокращении на 97%. Подобный эффект особенно ценен для участков с песчаной или сухой почвой, где деградация земель — острая проблема.

Кроме того, в условиях учащающихся засух и изменения климата почва, не нарушенная пахотой, лучше удерживает влагу. Остатки растительности и покровные культуры, оставленные на поле, формируют слой гумуса — природного органического углерода, который укрепляет структуру почвы и поддерживает здоровье экосистем.

Экономия, урожай и экспорт: win-win для аграриев

По мнению аналитиков, беспахотное земледелие позволяет существенно снизить операционные затраты: техника реже выходит в поле, сокращается потребление топлива и уменьшается потребность в рабочей силе. Эти преимущества делают технологию не только экологичной, но и экономически оправданной.

Кроме того, эксперты указывают, что no-till способствует росту урожайности за счёт улучшения влагоудерживающей способности почвы. В долгосрочной перспективе это может стать решающим фактором как для укрепления продовольственной безопасности, так и для наращивания объёмов аграрного экспорта, пишет издание "Акценты".

Мировой опыт: куда смотрит Россия

На данный момент лидирующие позиции в мире по применению технологии no-till занимают страны Южной Америки. В Бразилии, например, более половины посевных площадей уже обрабатываются без вспашки, а в Аргентине этот показатель достигает 80%.

В России практика пока охватывает лишь ограниченное число хозяйств. Одним из первых примеров стал концерн "Энергомера", который начал внедрять no-till как реакцию на последствия водной и ветровой эрозии. Особенно востребован этот подход оказался в зонах рискованного земледелия, где традиционные методы теряют эффективность.

Уточнения

Сельское хозяйство России — крупная отрасль российской экономики. Доля сельского хозяйства (агропромышленого комплекса (АПК)) в валовой добавленной стоимости в России — около 4,5 % (2016). Доля занятых в сельском хозяйстве — около 9 % (2015).



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