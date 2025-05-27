Аэробусы, которые не стали серией. Воздушные проекты СССР, опередившие своё время

Советская авиация не раз пыталась создать нечто удивительное и уникальное.
В СССР разрабатывались широкофюзеляжные и дальнемагистральные самолёты, способные конкурировать с западными аналогами вроде Boeing 747 и McDonnell Douglas DC-10. Но часто — слишком рано или слишком сложно. Эти аэробусы могли изменить облик гражданской авиации, но так и остались на чертежах, в единичных экземплярах или в тени громких ожиданий.
1. Ил-86 — запоздалый ответ Западу
Первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолёт, созданный в 1970-х как альтернатива Boeing 747. Ил-86 поступил в эксплуатацию в 1980 году, но:
Выпущено менее 110 машин, экспорт был минимален.
Ил-86 летал, но устарел практически сразу — Запад шагнул вперёд быстрее.
2. Ил-96-300 — всё было, кроме времени
Разработка 1980-х, полёт — в 1988. Ил-96 был технологически продвинутым для своего времени: стеклянная кабина, новые системы управления, широкофюзеляжная компоновка.
Но:
Он оказался между эпохами: когда Запад переходил на двухдвигательные лайнеры, Ил-96 оставался четырёхдвигательным. Итог: остался в символических количествах, в основном на правительственной службе.
3. М-18/М-20 — советский аналог Airbus A310
Проекты ОКБ Мясищева, 1980-е. Цель — создание двухдвигательного широкофюзеляжного лайнера на 250-280 мест.
Интересно:
Но остановились на стадии эскизного проектирования из-за приоритета других машин (например, Ил-96). В 1991 проект официально закрыт.
4. Ту-304 — гражданский гигант, который мог бы летать
Планировался в 1990-е: широкофюзеляжный, дальнемагистральный, до 500 пассажиров. Проект Туполева с прицелом на будущее авиапарка России.
Но:
Конкурировать с Airbus и Boeing уже не было ресурсов — ни технических, ни политических. Существовал только на бумаге.
Почему не взлетели? Несколько причин:
Советские аэробусы действительно могли бы составить конкуренцию зарубежным моделям. Их разработки показывали: в СССР умели думать масштабно и с запасом на будущее. Но ни один проект так и не стал массовым и глобально конкурентоспособным.
Сегодня Ил-96 — единственный "наследник" той эпохи, но даже он — больше символ, чем рабочая лошадка мировой авиации.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.