Аэробусы, которые не стали серией. Воздушные проекты СССР, опередившие своё время

3:58 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Советская авиация не раз пыталась создать нечто удивительное и уникальное.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Mishin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ил-96

В СССР разрабатывались широкофюзеляжные и дальнемагистральные самолёты, способные конкурировать с западными аналогами вроде Boeing 747 и McDonnell Douglas DC-10. Но часто — слишком рано или слишком сложно. Эти аэробусы могли изменить облик гражданской авиации, но так и остались на чертежах, в единичных экземплярах или в тени громких ожиданий.

1. Ил-86 — запоздалый ответ Западу

Первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолёт, созданный в 1970-х как альтернатива Boeing 747. Ил-86 поступил в эксплуатацию в 1980 году, но:

Был тяжёлым, прожорливым и не имел нужной дальности;

Вмешивалась политика: советские двигатели уступали по эффективности, а модернизация тормозилась.

Выпущено менее 110 машин, экспорт был минимален.

Ил-86 летал, но устарел практически сразу — Запад шагнул вперёд быстрее.

2. Ил-96-300 — всё было, кроме времени

Разработка 1980-х, полёт — в 1988. Ил-96 был технологически продвинутым для своего времени: стеклянная кабина, новые системы управления, широкофюзеляжная компоновка.

Но:

Перестройка и 90-е не дали развить производство;

Заказов почти не было — за границей никто не ждал "новичка" из России.

Он оказался между эпохами: когда Запад переходил на двухдвигательные лайнеры, Ил-96 оставался четырёхдвигательным. Итог: остался в символических количествах, в основном на правительственной службе.

3. М-18/М-20 — советский аналог Airbus A310

Проекты ОКБ Мясищева, 1980-е. Цель — создание двухдвигательного широкофюзеляжного лайнера на 250-280 мест.

Интересно:

Активно тестировались аэродинамика и макеты;

Рассматривался как конкурент Airbus A300/A310 и Boeing 767.

Но остановились на стадии эскизного проектирования из-за приоритета других машин (например, Ил-96). В 1991 проект официально закрыт.

4. Ту-304 — гражданский гигант, который мог бы летать

Планировался в 1990-е: широкофюзеляжный, дальнемагистральный, до 500 пассажиров. Проект Туполева с прицелом на будущее авиапарка России.

Но:

Реальных инвестиций не было;

Перелом эпохи лишил авиастроение финансирования.

Конкурировать с Airbus и Boeing уже не было ресурсов — ни технических, ни политических. Существовал только на бумаге.

Почему не взлетели? Несколько причин:

Технологическая база отставала — особенно в двигателях и авионике;

Экономическая неэффективность: советские аэробусы были тяжелее и дороже в эксплуатации;

Изоляция от рынка: западные авиакомпании не покупали советские лайнеры;

Политика и кризисы: конец СССР похоронил многие перспективные разработки.

Советские аэробусы действительно могли бы составить конкуренцию зарубежным моделям. Их разработки показывали: в СССР умели думать масштабно и с запасом на будущее. Но ни один проект так и не стал массовым и глобально конкурентоспособным.

Сегодня Ил-96 — единственный "наследник" той эпохи, но даже он — больше символ, чем рабочая лошадка мировой авиации.

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