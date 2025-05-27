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Экономические партнёры России: страны СНГ нарастили долю взаиморасчётов до 90%

1:10
Экономика

Доля расчетов в национальных валютах среди стран СНГ выросла до 90%, и участники Содружества активно работают над программами в сфере безопасности.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что благодаря укреплению независимых расчетных систем пространство СНГ стало ключевой "точкой роста" в Евразии, где средний рост ВВП составил 4,4%, что превышает среднемировые темпы и рост экономик западных стран. Форум высоких представителей, посвященный вопросам безопасности, пройдет в Москве с 27 по 29 мая.

Шевцов также подчеркнул, что страны СНГ являются важными торгово-экономическими партнерами России, и в 2024 году на них будет приходиться 15,6% внешнеторгового оборота страны с ростом на 7,1%. Для успешного экономического взаимодействия необходимо устранять барьеры и защищать инвестиции.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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