Экономические партнёры России: страны СНГ нарастили долю взаиморасчётов до 90%

Доля расчетов в национальных валютах среди стран СНГ выросла до 90%, и участники Содружества активно работают над программами в сфере безопасности.
Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что благодаря укреплению независимых расчетных систем пространство СНГ стало ключевой "точкой роста" в Евразии, где средний рост ВВП составил 4,4%, что превышает среднемировые темпы и рост экономик западных стран. Форум высоких представителей, посвященный вопросам безопасности, пройдет в Москве с 27 по 29 мая.
Шевцов также подчеркнул, что страны СНГ являются важными торгово-экономическими партнерами России, и в 2024 году на них будет приходиться 15,6% внешнеторгового оборота страны с ростом на 7,1%. Для успешного экономического взаимодействия необходимо устранять барьеры и защищать инвестиции.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.