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27% ключевая ставка ставит под угрозу грандиозный проект города-спутника Владивостока

1:55
Экономика

Ключевая ставка в 27% затрудняет инвестирование в проект создания города-спутника Владивостока в Надеждинском районе.

строительство
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jim.henderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
строительство

Новый срок реализации проекта назначен на 2055 год, об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Строительство города-спутника оценено в 970 миллиардов рублей, из которых около 30 миллиардов пойдут на инфраструктуру. Для этого уже выделено 1,4 тысячи гектаров земли. Изначально планировалось построить 2,5 миллиона квадратных метров жилья для 80 тысяч человек, но цифры скорректированы. Теперь ожидается 7 миллионов квадратных метров недвижимости на 200 тысяч человек.

Чекунков отметил, что уже сейчас частные девелоперы реализуют 12 проектов на более чем миллион квадратных метров в рамках этого проекта. Однако, чтобы ускорить его реализацию, нужно снизить процентные ставки, так как при 27% сложно начинать такие масштабные инфраструктурные проекты.

В 2022 году стоимость строительства города-спутника оценивалась в 300 миллиардов рублей, и тогда Чекунков говорил, что девять десятых этой суммы будет профинансировано бизнесом. 

Однако в начале 2024 года директор Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев сообщил, что теперь на строительство потребуется 1,4 триллиона рублей. Он предложил реализовать проект через государственно-частное партнерство, причем 1 триллион рублей должны составить частные инвестиции. Изначально планировалось завершить строительство до 2036 года. передает РБК.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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