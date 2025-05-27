Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают
Сетка от кротов: секрет, о котором не догадываются дачники
Скорость звука? Дайте что-то посерьёзнее: новый лайнер шокирует мир авиации
Секрет Лель: зачем певица предлагала Королёвой пососать сушёные бутоны гвоздики
Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами
Легкое нежное суфле с тостовым хлебом: сделайте ваш обед или ужин незабываемым
ChatGPT уходит в прошлое: новые модели ИИ готовы отправить OpenAI и Google на свалку истории
Тренироваться в джинсах — это безумие или стильно? Вот что говорят эксперты
Великая и сильная страна: Светлана Лобода рассказала о любви к Украине

Экономический щит: как новый закон защитит российский рынок от иностранных игроков

1:26
Экономика

В июне Госдума рассмотрит законопроект о возврате иностранных брендов в Россию, который позволит компаниям реализовать свои права на обратный выкуп акций. Минифин уже согласовал обновленную концепцию. 

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Законопроект описывает ситуации, при которых иностранцы могут получить отказ в выкупе своих активов. Такие риски ожидаются для 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп. О том, что компании заключили сделки с российскими покупателями, обычно не сообщается. Например, Renault и McDonald's оставили за собой право выкупа активов, но условия сделок не раскрываются, пишут Известия.

Покупатель может в одностороннем порядке отказаться от сделки по возврату бизнеса, если, например, зарубежный акционер из недружественной страны или если условия сделки не соответствуют рыночным ценам. В этом случае зарубежный бизнес может получить компенсацию, размер которой определяет правительство, а в случае невыполнения обязательств прежними партнёрами сумма компенсации может быть уменьшена.

Также федеральные власти смогут отказать иностранным предпринимателям в возврате активов, если компания критически важна для социально-экономического состояния России. Закон вступит в силу с момента его публикации. 

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Домашние животные
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить Аудио 
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Домашние животные
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать Аудио 
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Бюджетно, но надёжно: кроссоверы, которые не подведут
Топ-5 бабушкиных пирогов, которые почти исчезли из современной кухни
Химия против челюстей: когда и чем поливать деревья, чтобы не осталось никого
Витаминная бомба со сладким привкусом лета: работает в разы лучше апельсина
Устали ждать, пока авокадо созреет? Этот хитрый метод с бананом вас точно удивит
Что-то живёт на глубине 8000 метров — и это совсем не то, что мы ожидали
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Меган Маркл против Vogue: как амбиции герцогини разбились о железную Анну Винтур
Сладкие абрикосы: как всего 4 недели перед сбором могут изменить ваш урожай
Остров Поркероль без авто: секрет уединённого рая на юге Франции, который нужно посетить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.