Экономический щит: как новый закон защитит российский рынок от иностранных игроков

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне Госдума рассмотрит законопроект о возврате иностранных брендов в Россию, который позволит компаниям реализовать свои права на обратный выкуп акций. Минифин уже согласовал обновленную концепцию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Законопроект описывает ситуации, при которых иностранцы могут получить отказ в выкупе своих активов. Такие риски ожидаются для 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп. О том, что компании заключили сделки с российскими покупателями, обычно не сообщается. Например, Renault и McDonald's оставили за собой право выкупа активов, но условия сделок не раскрываются, пишут Известия.

Покупатель может в одностороннем порядке отказаться от сделки по возврату бизнеса, если, например, зарубежный акционер из недружественной страны или если условия сделки не соответствуют рыночным ценам. В этом случае зарубежный бизнес может получить компенсацию, размер которой определяет правительство, а в случае невыполнения обязательств прежними партнёрами сумма компенсации может быть уменьшена.

Также федеральные власти смогут отказать иностранным предпринимателям в возврате активов, если компания критически важна для социально-экономического состояния России. Закон вступит в силу с момента его публикации.

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