276 млрд рублей и 108 км дороги: новый проект изменит транспортную карту Краснодарского края

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Краснодарском крае собираются построить платную четырехполосную дорогу "г. Краснодар — г. Абинск — с. Кабардинка" с инвестициями в 276 миллиардов рублей.

Фото: Wikipedia by Avtodor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Трасса

Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Дорога протянется на 108,5 километров и поможет решить транспортные проблемы Краснодара и Новороссийска.

Разговоры о строительстве ведутся с 2018 года, когда была объявлена тендерная процедура на предпроектные работы. Первоначальная сумма закупки составляла 150 миллионов рублей. Ожидалось, что проект будет завершен к 2019 году, а само строительство — к 2030 году.

По последним данным, строительство дороги планируется с 2024 по 2029 год, и сейчас ждут результатов экспертизы для определения объема инвестиций, пишет РБК.

Уточнения

Эксперти́за (от лат. expertus «знающий по опыту») — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний.





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