Инфляционная спираль: регионы стали заложниками ценового скачка

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от пресс-службы Центрального Банка, годовой показатель инфляции в Калининградской области достиг отметки в 12,38%, что превышает общероссийский уровень на 2,15 процентных пункта.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

В период с марта по апрель текущего года наблюдался рост цен в регионе, составивший 1,19%. Наибольший скачок цен зафиксирован в секторах услуг и продовольствия, где рост составил 1,83% и 1,8% соответственно. При этом, прирост стоимости непродовольственных товаров был значительно скромнее: 0,18% за месяц и 7,36% за год.

Апрельский всплеск цен обусловлен увеличением затрат у производителей и поставщиков, которое произошло на фоне стабильно высокого внутреннего спроса. В целом по России инфляция в апреле продемонстрировала замедление, однако по-прежнему превышает целевые показатели.

В заявлении регулятора подчеркивается, что "Центральный Банк продолжит реализацию мер, направленных на снижение инфляции, что предполагает поддержание высоких процентных ставок до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель в 4% к 2026 году".

Аналитики в экономической сфере полагают, что укрепление курса рубля может стать фактором, сдерживающим инфляционные процессы в России.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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