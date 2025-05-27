Ахмат Тауэр: новый символ Чечни, который обойдётся в 2,5 млрд рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует 2,5 миллиарда рублей в реализацию проекта многофункционального высотного комплекса "Ахмат Тауэр", расположенного в центре Грозного.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Договоренность об этом была достигнута и оформлена подписью на Кавказском инвестиционном форуме.

По словам Андрея Колокольникова, представителя РФПИ, на начальном этапе планируется выделение средств на первые две стадии проекта. В первую очередь будет произведена актуализация проектной документации. Затем начнется установка фундаментной плиты, которая представляет собой сложное инженерное решение. Общий объем финансирования на данном этапе составит 2,5 млрд рублей.

В подписании соглашения приняли участие высокопоставленные представители различных организаций. Среди них вице-премьер правительства Чечни и министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев, первый заместитель гендиректора РФПИ Азер Энвер оглы Мамедов, директор центра развития девелоперских проектов в сфере недвижимости Банка ПСБ Алексей Эскиндаров, а также генеральный директор ООО МФК "Ахмат Тауэр" Адам Докаев, передает ТАСС.

Уточнения

Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.