Огуречный парадокс: почему Польша продолжает закупать овощи из России

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В свете недавних данных, указывающих на то, что Россия стала главным поставщиком огурцов польским потребителям в марте, польские производители огурцов настоятельно призывают принять меры по ограничению импорта этих овощей из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

Об этом сообщает портал О2, ссылаясь на заявление главы польской Ассоциации тепличных производителей томатов и огурцов, Лукаша Гвиздалы.

По словам Гвиздалы, решение по данному вопросу может быть принято в ближайшее время. Он подчеркнул, что с началом конфликта и выраженной политической поддержкой Украины было бы логично ввести запрет на ввоз российских товаров на польский рынок, включая те, которые поступают через Белоруссию. Гвиздала считает парадоксальной ситуацию, когда Польша, оказывая поддержку Украине, одновременно позволяет России и Белоруссии реализовывать свою продукцию в Польше или через ее территорию транзитом в другие страны ЕС.

Ранее портал farmer. pl, опираясь на данные Евростата, сообщил, что общий объем сельскохозяйственного импорта Польши из России в январе текущего года сократился на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако это снижение не затронуло импорт огурцов.

"РИА Новости", также ссылаясь на информацию Евростата, сообщали о лидирующей позиции России в поставках огурцов, доля которой достигла 83%. В марте объём поставок составил 2,1 тыс. тонн на сумму 2,7 млн евро, что в 2,5 раза превышает показатели февраля и на 25% больше, чем в марте 2024 года. Экспорт достиг рекордного уровня по стоимости с марта 2021 года, когда продажи составили 3,1 млн евро.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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