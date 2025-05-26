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1,9 млрд долларов экономии: какие шаги предпримет Volvo для повышения эффективности

1:04
Экономика

В рамках объявленной ранее реструктуризации компания Volvo Car AB, шведский производитель автомобилей, планирует сократить 3 тысячи рабочих мест в различных странах мира.

Volvo
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Sheehan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volvo

Согласно официальному заявлению Volvo, увольнения в основном затронут офисный персонал, в особенности в Швеции. В целом, численность офисных сотрудников компании по всему миру уменьшится примерно на 15 процентов.

В апреле Volvo представила программу по сокращению затрат, направленную на укрепление бизнеса и повышение его адаптивности в условиях "серьезных вызовов", стоящих перед автомобильной индустрией.

Компания рассчитывает, что реализация этой программы позволит сэкономить 18 миллиардов шведских крон, что эквивалентно примерно 1,9 миллиарда долларов США.

В заявлении Volvo подчеркивается, что "целью плана является создание более компактной и эффективной организации с оптимизированной структурой расходов", пишет "Интерфакс".

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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