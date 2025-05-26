Азиатская упаковка вытесняет российскую: что решено в Кремле

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Могут ли азиатские упаковки стать угрозой для российских производств? Оказывается, да. И Владимир Путин уже поручил решить эту проблему.

Фото: commons.wikimedia.org by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ТетраПак

Во время встречи с бизнесом генеральный директор компании "Упаковочные системы" Александр Криволапов поднял важную тему — конкурентное давление со стороны азиатских стран. Он отметил, что российским производителям упаковок для молока и соков всё труднее находить место на рынке.

"Новые предприятия, которые мы строим, рискуют остаться без заказов", — предупредил Криволапов.

Альтернатива "Тетра Пак" — в российских руках

На фоне ухода с рынка известных брендов, в том числе "Tetra Pak", Россия уже делает шаги в сторону импортозамещения. Так, в апреле в подмосковном Чехове запущено производство аналогичной упаковки для длительного хранения напитков.

Но этого может быть недостаточно, если азиатская продукция будет и дальше массово поступать в Россию.

Есть пошлины — есть и лазейки

Министр экономического развития Максим Решетников напомнил: по правилам ВТО Россия не может повысить пошлину на ввоз упаковок из дружественных стран выше 5%.

Однако Путин на это ответил:

"Есть же тонкие механизмы. Нужно с ними поработать, есть все механизмы. Всё можно сделать, если спокойно и ритмично работать".

Автоотрасль — пример для подражания

Президент провёл параллель с автомобильной сферой, где уже введён утилизационный сбор — мера, позволившая поддержать отечественные заводы.

"Они такие большие все эти наши конкуренты, такие искусники и искусницы, они так манипулируют всеми этими процентами…", — с иронией добавил Путин.

Так будут ли найдены "тонкие механизмы" и в случае с упаковкой?

Уточнения

Tetra Pak (произносится Тетра Пак) — шведско-швейцарская транснациональная компания, производящая упаковку, упаковочные автоматы и оборудование для переработки жидких пищевых продуктов, а также оборудование для групповой упаковки.



Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования (тара); также сам процесс и комплекс мероприятий по подготовке предметов к таковому.



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