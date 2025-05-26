Искусственный интеллект вышел на стройку, в больницы и на поля — что скрывает Липецкая область

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2:23
Экономика

Как ИИ, роботизация и "умные" решения трансформируют целые отрасли? Ответы на эти вопросы искали члены комитета Госдумы по экономической политике на выездном заседании в Липецкой области. Их внимание привлекла особая экономическая зона "Липецк" — одна из самых продвинутых в стране по внедрению цифровых технологий.

Роботы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Роботы

Прорыв в цифре

Липецкая область уверенно входит в число лидеров по применению искусственного интеллекта. По словам председателя регионального облсовета Владимира Серикова, ИИ здесь активно используется в медицине, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и даже в системе госуправления. Более того, пять местных проектов получили награды на национальной премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городской среды.

Цифра и патриотизм

Один из ключевых пунктов программы — посещение предприятий ОЭЗ "Липецк". Депутаты увидели, как работает инициированный Сериковым проект "Липецкая промышленность для Победы". За год участия в нём приняли 32 предприятия. Они изготовили более 41 тысячи деталей, около 650 эвакуационных носилок на моноколесе, столько же "кошек" для разминирования, 300 "скорозаряжаек" для АК, а также маскировочные ленты, турели и мастер-ключи.

Образование будущего

В рамках визита депутаты побывали и в "Школе 21" — региональном центре подготовки цифровых кадров. Здесь губернатор Игорь Артамонов и Владимир Сериков продемонстрировали разработки в области ИИ и цифровых сервисов.

"Выбрали Липецкую область, потому что здесь одна из самых сильных экономических зон страны, а для инвесторов созданы уникальные условия. Хотелось увидеть всё своими глазами и обсудить, как ИИ и роботизация могут стать драйверами нового экономического рывка.", — отметил председатель комитета Госдумы Максим Топилин.

Польза диалога

Участники заседания сошлись во мнении, что такие встречи важны для всех уровней власти. Они позволяют не только обменяться опытом, но и обозначить проблемы, решение которых зависит от законодательной инициативы на федеральном уровне.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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