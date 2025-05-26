Кто обошёл Кубань-Вино? Топ-5 производителей алкоголя в 2025 году

В 2025 году компания "Кубань-Вино" заняла пятое место среди крупнейших российских производителей алкогольной продукции.
По данным журнала Forbes, доход кубанского предприятия достиг 16,5 миллиардов рублей, а объем выпущенной продукции составил 6,9 миллионов декалитров.
Первое место в рейтинге досталось Novabev Group, чья выручка составила 34 миллиарда рублей, а производство — 13,2 миллиона декалитров. "Алвиса" заняла вторую позицию с показателями в 24,8 миллиарда рублей и 4,6 миллиона декалитров соответственно. "Алкогольная сибирская группа" расположилась на третьей строчке, продемонстрировав 23,2 миллиарда рублей выручки и 11,7 миллиона декалитров производства. "Татспиртпром" занял 4 место с выручкой 18,6 млрд рублей и 12,4 млн декалитров производства.
Компания "Кубань-Вино" начала свою деятельность в 1956 году в станице Старотитаровской Краснодарского края. В 2003 году предприятие стало частью холдинга "Ариант". В 2024 году, после иска Генеральной прокуратуры РФ, "Кубань-Вино" было передано в государственную собственность и находится под управлением "РСХБ-Финанс", дочерней компании Россельхозбанка.
Декалитр (русское обозначение: дал; международное: daL, dal) — одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам.
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