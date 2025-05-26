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Лазейки нужно закрыть: Путин о поддержке российских производителей канатных дорог

Экономика

Владимир Путин поручил правительству перекрыть лазейки, которые позволяют иностранным компаниям обходить российских производителей канатных дорог. Такой призыв президент озвучил на встрече с бизнес-сообществом, приуроченной ко Дню российского предпринимательства.

Канатная дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канатная дорога

"Если есть лазейки, которые позволяют обойти национального производителя, их нужно закрыть, даже если из-за этого чуть подороже будет. Государство должно вложиться на первом этапе в развитие промышленности. Конечно, в будущем всё должно регулироваться рынком, но это не значит, что мы должны поддерживать демпинг. Некоторые товары так демпингуются, что нашим с ними не сравниться. Это надо учитывать и убирать. Иначе у нас ничего своего не останется", — заявил президент.

Гендиректор компании "Васта Дискавери" Сергей Бачин рассказал Путину о запуске завода по производству канатных дорог в Тверской области. По его словам, предприятие уже способно обеспечивать не только российский рынок, но и поставки в страны Азии.

"В 2022 году, когда поставки канатных дорог в Россию прекратились, вы приезжали к нам в Завидово. Тогда я рассказывал о планах строительства завода. Сегодня я готов отчитаться: мы его построили, запустили, и к концу этого года он выйдет на полную проектную мощность. Хотел бы попросить помощь в реализации продукции", — сказал Бачин.

Он подчеркнул, что поддержка нужна не в виде новых фондов, а в упрощении работы с уже существующими механизмами.

"Достаточно установить норму: при закупке оборудования для курортов, финансируемых через "Туризм.РФ” или "Кавказ.РФ”, в первую очередь должны закупаться российские канатные дороги. Это позволит удержать и развить рынок, а также обеспечить технологическую безопасность", — считает Бачин.

Предприниматель отметил, что в действующем законодательстве остаются лазейки, позволяющие иностранным компаниям поставлять оборудование российским курортам, в том числе через серый импорт. Путин в ответ подчеркнул: "Лазейки легко закрываются, и это даже не будет противоречить нормам ВТО".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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