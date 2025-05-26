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Когда и где можно ловить вишнёвого лосося: добыто уже более тонны рыбы

1:04
Экономика

Сахалинские рыбаки с начала промысла симы (вишневого лосося) успели добыть 1,231 тонны рыбы по состоянию на 26 мая, согласно данным Сахалинско-Курильского ТУ Росрыболовства.

Лосось, предназначенный для употребления в пищу
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Чаще всего симу ловят по путевкам на традиционных речных участках в Анивском районе, в частности, в реках Тамбовка и Урюм.

Промысел начался на юго-западном побережье Сахалина 1 мая, а в Анивском районе — 15 мая. С 5 июня возможность добывать вишневого лосося появится также в центральных и северных районах Сахалина. Важно отметить, что вылов доступен исключительно по путевкам, передает sakh.online.

Ранее сообщалось, что редкая монета в 50 пенсов (Великобритания) с изображением лосося привлекает внимание коллекционеров. Недавно такая монета была продана за 69 фунтов стерлингов (более 7 тыс. руб.) после активных торгов.


Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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