Когда и где можно ловить вишнёвого лосося: добыто уже более тонны рыбы

Сахалинские рыбаки с начала промысла симы (вишневого лосося) успели добыть 1,231 тонны рыбы по состоянию на 26 мая, согласно данным Сахалинско-Курильского ТУ Росрыболовства.
Чаще всего симу ловят по путевкам на традиционных речных участках в Анивском районе, в частности, в реках Тамбовка и Урюм.
Промысел начался на юго-западном побережье Сахалина 1 мая, а в Анивском районе — 15 мая. С 5 июня возможность добывать вишневого лосося появится также в центральных и северных районах Сахалина. Важно отметить, что вылов доступен исключительно по путевкам, передает sakh.online.
Ранее сообщалось, что редкая монета в 50 пенсов (Великобритания) с изображением лосося привлекает внимание коллекционеров. Недавно такая монета была продана за 69 фунтов стерлингов (более 7 тыс. руб.) после активных торгов.
Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России.
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