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Топ-5 легендарных советских самолётов, которые пугали Запад

2:28
Экономика » Производство » Авиация

Во времена холодной войны СССР и Запад не только соревновались в космосе, но и в небе.

Туполев Ту-95-142, Энгельс RP85949
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-95-142, Энгельс RP85949

Каждая новая машина, взлетающая с советских аэродромов, вызывала беспокойство в штабах НАТО. Секретность, мощь и необычный внешний вид делали эти самолёты настоящим символом страха и уважения. Вспомним 5 советских машин, которые действительно внушали тревогу за океаном.

1. Ту-95 "Медведь"

Стратегический бомбардировщик с винтовентиляторами, способный нести ядерное оружие. Его мощный гул слышен за много километров. До сих пор остаётся в строю, регулярно поднимая в воздух натовскую истребительную авиацию.

2. МиГ-25 "Фоксбат"

Разработанный как ответ на американский XB-70, этот истребитель-перехватчик развивал скорость свыше 3 Махов. Его появление в 1960-х вызвало панику у аналитиков Пентагона. Позже выяснилось, что маневренность у него уступала западным аналогам, но страх остался.

3. Су-27 "Фланкер"

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения, ставший символом советской (а позже — российской) авиации. Его аэродинамика, дальность и вооружение впечатляли даже американских пилотов. Многие называли его "самым опасным противником" в воздухе.

4. Ту-160 "Белый лебедь"

Самый крупный и самый быстрый сверхзвуковой стратегический бомбардировщик в мире. Способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками. На Западе его прозвали Blackjack — "Чёрный Джек".

5. МиГ-29

Многоцелевой лёгкий истребитель, способный к воздушным боям на ближней дистанции. Благодаря системе управления и аэродинамике, МиГ-29 долгое время считался смертельной угрозой для F-16 и других западных истребителей.

Советская авиация оставила мощный след в истории военного авиастроения. Эти машины проектировались не только как инструмент обороны, но и как средство политического давления.

Даже спустя десятилетия, их силу, образ и легендарный статус не забывают — ни в России, ни за рубежом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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