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Целый континент скрывался под водой 85 миллионов лет — теперь он раскроет тайны Земли

1:40
Экономика

Геологи обнаружили обширную территорию суши, которая в основном скрыта под водой.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Они считают её отдельным континентом — Зеландией, площадь которого составляет почти 5 миллионов квадратных километров. Из этой огромной территории лишь около пяти процентов находятся над уровнем океана, и это в основном Новая Зеландия.

Зеландия отделилась от суперконтинента Гондвана миллионы лет назад. Ник Мортимер и его команда из GNS Science изучают её происхождение и обнаружили, что в прошлом эта земля возвышалась над уровнем моря. Однако она начала погружаться под воду из-за изменений в тектонических силах. Зеландия отделилась от Западной Антарктиды около 85 миллионов лет назад и позже изолировалась от Австралии. 

Исследования подтвердили, что эта затопленная территория имеет континентальное происхождение. Ученые использовали методы геохронологии и магнитные данные, чтобы установить хронологию формирования региона и выделить его границы. Образцы горных пород показали, что Зеландия делит ключевые черты с другими континентами.

Основной причиной погружения Зеландии стало движение тектонических плит. В результате этого процесса большая часть суши была затоплена, оставив лишь несколько островов над водой.

Почему это важно? Ученые считают Зеландию ценным объектом для изучения эволюции континентов, так как она хранит подсказки о прошлом Земли, которые невозможно увидеть на поверхностных континентах, пишет earth.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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