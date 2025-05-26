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Как Евросоюз успешно игнорирует санкции: рекордные закупки российского никеля

1:17
Экономика

Несмотря на растущие санкции со стороны Великобритании и США, Евросоюз активно увеличивает закупки российского никеля.

Никель
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никель

В марте этого года Россия заняла второе место в европейском импорте, с показателями на уровне 107,6 миллиона евро — это максимум с ноября 2023 года. Лидируют по закупкам США с 117,6 миллиона евро, а на третьем месте британский никель с 63,9 миллиона евро.

Интересный факт: за последний год поставки никеля из России в Европу увеличились на целую треть, а доля российского никеля в общем импорте поднялась с 18% до 23%.

Основные покупатели — Таллин, Амстердам и Хельсинки. Эстония, хоть и закупает не так много (103,2 тысячи евро), всё же в игре. Нидерланды увеличили свои закупки на 20% до 35,3 миллиона евро, а Финляндия вообще "разогналась" — импорт вырос в 1,4 раза, составив 72,3 миллиона евро, несмотря на громкие заявления политиков, согласно РИА Новости.

Уточнения

Простое вещество никель — это пластичный, ковкий, переходный металл серебристо-белого цвета. При обычных температурах на воздухе покрывается тонкой плёнкой оксида. Химически малоактивен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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