50 пенсов с лососем: редкая монета привлекает внимание коллекционеров

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самая редкая в обращении монета — 50 пенсов (Великобритания) с изображением атлантического лосося, выпущенная в 2023 году тиражом всего 200 000 штук.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

Это на 10 000 меньше, чем в 2009 году, когда в обращение вышла монета "Сады Кью", которая раньше считалась самой редкой.

На одной стороне монеты изображен лосось, выпрыгивающий из воды, а на другой — надпись "50 пенсов" и портрет короля Карла III. С момента появления монеты было выпущено более 100 различных дизайнов 50-пенсовиков, что делает их очень коллекционными.

Недавно монета с изображением лосося была продана за 69 фунтов стерлингов (более 7 тыс. руб.) после активных торгов. Если у вас в кошельке случайно завалялась такая монетка, ее можно сбыть за приличную сумму, пишет The Sun. Королевский монетный двор сообщает, что у одного из 355 человек есть шанс найти эту редкую монету.

Уточнения

Шанс (фр chance, первоначально — род игры в кости) — вероятность, возможность осуществления или достижения чего-либо, а также условие, которое может обеспечить успех.



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