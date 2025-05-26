Исследованы биоресурсы Азовского моря: что показал первый гидрологический рейс за десять лет

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследовательское судно "Олег Бетин" провело специализированный гидрологический рейс, который стал значимым, так как в Азовском море подобные исследования не проводились с 2013 года.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азовское море

Цель экспедиции — мониторинг среды обитания водных биоресурсов весной.

В исследовании участвовали сотрудники различных подразделений Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Гидрологический мониторинг охватывал изучение температуры, солености, волнения, цвета, прозрачности воды, а также скорости и направления течения.

Также были взяты пробы воды для анализа содержания азота и фосфора. Гидробиологи отобрали пробы зоопланктона, что поможет оценить состояние кормовой базы Азовского моря перед нерестом весенне-нерестующих рыб.

Исследования также затронули прибрежные районы Северного Приазовья, которые раньше были недоступны для наших специалистов, пишет Fishnews.

Уточнения

Зоопланктон — водные животные, которые не могут противостоять течениям и пассивно переносятся вместе с водными массами.





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