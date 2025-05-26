Исследованы биоресурсы Азовского моря: что показал первый гидрологический рейс за десять лет

Исследовательское судно "Олег Бетин" провело специализированный гидрологический рейс, который стал значимым, так как в Азовском море подобные исследования не проводились с 2013 года.
Цель экспедиции — мониторинг среды обитания водных биоресурсов весной.
В исследовании участвовали сотрудники различных подразделений Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Гидрологический мониторинг охватывал изучение температуры, солености, волнения, цвета, прозрачности воды, а также скорости и направления течения.
Также были взяты пробы воды для анализа содержания азота и фосфора. Гидробиологи отобрали пробы зоопланктона, что поможет оценить состояние кормовой базы Азовского моря перед нерестом весенне-нерестующих рыб.
Исследования также затронули прибрежные районы Северного Приазовья, которые раньше были недоступны для наших специалистов, пишет Fishnews.
Зоопланктон — водные животные, которые не могут противостоять течениям и пассивно переносятся вместе с водными массами.
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