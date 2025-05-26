Оптимизация мощности: Audi Q3 переселяется

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

После реорганизации производственного процесса, инициированной материнской компанией, выпуск Audi Q3 будет распределен следующим образом: две трети объема будет производиться на заводе в Чикаго (США), а оставшаяся треть, наряду с Cupra Terramar, перейдет на Audi Hungaria. Производство внедорожника сохранится и на заводе в Ингольштадте (Германия).

Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi A6 Avant e-tron

Подобная практика перераспределения производственных мощностей является стандартной для материнской компании, стремящейся к оптимальному использованию ресурсов и синергии Audi Hungaria. Частичный перенос производства Q3 с завода в Ингольштадте обусловлен этими факторами.

Мировая премьера обновленной модели запланирована на середину июня, а старт продаж ожидается осенью. Изначально весь объем производства Q3 был сосредоточен в Дьере (Венгрия), но с 2016 года часть производства была перенесена.

Следует отметить, что Audi Hungaria в прошлом году наладила производство Cupra Terramar. Audi Q3 является чрезвычайно популярной моделью, и компания рассчитывает на аналогичный или даже больший интерес к новому поколению.

Производственная кооперация между Чикаго и Ингольштадтом направлена на оптимизацию загрузки производственных мощностей на обоих заводах.

Годовая мощность завода Audi Hungaria в Дьере составляет 185 000 автомобилей. В прошлом году в Дьере было произведено около 180 000 автомобилей Audi Q3 и Cupra Terramar. Согласно плану, на заводе в Чикаго будет производиться основная часть Audi Q3, а остаток и Cupra Terramar — в Дьере, пишет .penzcentrum.

Уточнения

Реорганиза́ция юридического лица — прекращение юридического лица, влекущее возникновение отношений правопреемства юридических лиц, в результате которого происходит одновременное создание одного, либо нескольких новых, и/или прекращение одного, либо нескольких прежних юридических лиц. Осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.





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