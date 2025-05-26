250 гектаров новых садов: как Дагестан повышает экспортный потенциал

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ), состоявшегося в период с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "МинводыЭкспо" в Ставропольском крае, глава правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поделился информацией о заметных достижениях республики в сфере садоводства, о чем сообщило агентство ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Яблоня

Согласно его заявлению, в течение 2025 года сельскохозяйственные производители региона расширили площади садов более чем на 250 гектаров. Впервые в текущем году было высажено около 200 гектаров черешневых садов, что представляет собой новое направление в развитии аграрного сектора. Помимо этого, активно продолжалось расширение ореховых плантаций: в текущем году было добавлено около 35 гектаров грецкого ореха и 20 гектаров миндаля.

"В этом году впервые посадили порядка 200 га черешневых садов. Мы посадили порядка 35 га садов грецкого ореха, 20 га миндаля. Садоводство в республике развивается по всем направлениям", — подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Увеличение площадей, занятых плодовыми культурами, сопровождается внедрением передовых агротехнологий. В частности, в мае 2025 года в Ахтынском районе Дагестана стартовал проект по созданию первого в стране высокогорного яблоневого сада суперинтенсивного типа. Для него уже выделено около 70 гектаров, а в будущем планируется расширение до 200 гектаров.

Целью развития плодоводства является усиление конкурентных преимуществ отечественной продукции на внутреннем рынке, а также повышение экспортного потенциала. Развитие данной отрасли также вносит вклад в диверсификацию сельскохозяйственного производства и содействует обеспечению занятости населения в сельских районах, пишет budnibuinakska.

Уточнения

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