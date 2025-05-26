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Финансовые вклады миллиардеров в образование: есть ли результаты

2:24
Экономика

Миллиардеры из мира технологий и знаменитости вкладывают значительные средства, стремясь радикально изменить образовательные системы, однако финансовые вливания не всегда способны решить все существующие проблемы.

Деньги и копилка
Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги и копилка

Влиятельные предприниматели и известные личности, такие как Канье Уэст, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илон Маск и Джефф Безос, направляют огромные суммы на реформирование школ, а некоторые даже создают собственные образовательные учреждения. Но, как показывает практика, преобразовать глубоко укоренившуюся и несовершенную систему оказывается непростой задачей.

Многие миллиардеры жертвуют часть своего состояния на образовательные проекты по всему миру. Особо выделяются усилия Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс, которые выделили миллиарды долларов на модернизацию тысяч классов, совершенствование преподавания алгебры и повышение квалификации учителей.

Майкл Блумберг также инвестировал значительные средства, в частности, сделав обучение в Университете Джонса Хопкинса бесплатным для большинства студентов.

Фредерик Хесс, эксперт по образовательной политике, отмечает, что образование является ключом к успеху, поэтому неудивительно, что сверхбогатые люди видят в этой сфере привлекательное направление для благотворительности.

Вместо попыток исправить существующие недостатки, некоторые миллиардеры предпочитают создавать собственные школы с нуля.

Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в 223 миллиарда долларов, давно занимается благотворительностью в сфере образования. В 2010 году он объявил о пожертвовании в 100 миллионов долларов на реформирование государственных школ в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Однако, спустя годы, эксперты расходятся во мнениях относительно долгосрочного эффекта этого пожертвования.

Попытка Канье Уэста создать Donda Academy, частную христианскую школу, также оказалась недолгой. Школа закрылась после скандальных высказываний рэпера.

В целом, благотворительность в образовании, как и венчурный капитал, не всегда приводит к успеху, и инновации со стороны посторонних могут иметь непредвиденные последствия, пишет terra.

Уточнения

Венчурный капитал (англ. venture — рискованный, авантюрный) — капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов) и поэтому сопряжённый с высокой или относительно высокой степенью риска; долгосрочные инвестиции, вложенные в рискованные ценные бумаги или предприятия, в ожидании высокой прибыли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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