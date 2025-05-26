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Куда ведёт Болгарию переход на евро? Ответ в цифрах и фактах

2:01
Экономика

Вступление в еврозону станет для Болгарии, одной из беднейших стран ЕС, значительным экономическим и политическим достижением, способствующим ее стремлению догнать развитые страны.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Предыдущее правительство также видело в этом шаге ускорение экономического роста. Однако долговой кризис в Греции и странах Балтии, а также скандалы, связанные с отмыванием денег, долгое время вызывали скептицизм лидеров еврозоны в отношении новых членов.

Правительство и бизнес уверены, что евро упростит процесс принятия решений в ЕС, сократит операционные издержки и повысит доверие иностранных инвесторов, что особенно важно в условиях политической нестабильности и проблем с верховенством закона. Transparency International относит Болгарию к числу наиболее коррумпированных стран ЕС.

Болгария фактически уже пользуется преимуществами фиксированного обменного курса благодаря валютному управлению, которое более 25 лет привязывает лев к евро. Страна не проводит активную денежно-кредитную политику, поэтому переход на евро не внесет существенных изменений в эту сферу.

Экономические показатели Болгарии в целом соответствуют критериям, необходимым для введения евро, включая низкий дефицит бюджета и государственный долг. Наибольшие опасения вызывала инфляция, которая, однако, вернулась в целевой диапазон.

Болгария станет второй страной за последние десять лет, принявшей евро. Последней страной, присоединившейся к зоне евро, была Хорватия в 2023 году.

Несмотря на то, что большинство партий в парламенте поддерживают введение евро, мнение населения разделено. Опрос, проведенный в этом году, показал, что 57% болгар выступают против введения евро в 2026 году, опасаясь роста цен, пишет portfolio

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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