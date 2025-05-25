Дания на пороге рекорда: пенсионный возраст повысится до 70 лет

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Датский парламент утвердил законодательство, повышающее пенсионный возраст до 70 лет, что является самым высоким показателем в Европе.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые люди

Постепенное увеличение возраста выхода на пенсию связано с решением, принятым властями Копенгагена еще в 2006 году, которое привязало максимальный возраст выхода на пенсию к прогнозируемой продолжительности жизни. Новое правило коснется всех, кто родился после 31 декабря 1970 года. Сейчас выход на пенсию происходит в 67 лет (как и в большинстве стран ЕС): порог в 70 лет будет достигнут к 2040 году постепенно.

Начиная с 2006 года, Дания увязала возраст выхода на пенсию с ожидаемой продолжительностью жизни, и с тех пор парламент пересматривает это решение каждые пять лет. В настоящее время пенсионный возраст составляет 67 лет (аналогично Италии и некоторым другим странам Европы), но в соответствии с законом о пенсионном обеспечении от 2006 года, новый закон повысит его до 68 лет в 2030 году, до 69 лет в 2035 году и до 70 лет в 2040 году.

Закон был принят 81 голосом против 21. В последние недели профсоюзы проводили акции протеста против этой меры, и некоторые мэры от Социал-демократической партии, к которой принадлежит премьер-министр Метте Фредериксен, выразили сомнения в целесообразности работы до 70 лет, пишет amp.tgcom24.mediaset.

Уточнения

Пенсио́нный во́зраст — устанавливаемый государством возраст гражданина, по достижении которого он может обратиться за назначением пенсии по старости.



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