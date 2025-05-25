Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе
Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США
Ризотто на ужин: 7 секретов, которые сделают ваше блюдо идеальным
Дания на пороге рекорда: пенсионный возраст повысится до 70 лет
Он пережил динозавров и почти не изменился: древний властелин морской бездны
Актёр Омар Си поскандалил с сотрудниками железнодорожной компании в Париже
Первая помощь при солнечном ожоге комнатного растения: что делать правильно
Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки
Чайный гриб в новой обёртке: в чём реальная польза комбучи

Изобретение для очередей, которое принесло миллионы и коллекцию автомобилей

2:44
Экономика

Всё началось с желания навести порядок в очереди за рыбой. А закончилось — одной из крупнейших коллекций автомобилей в Европе. История Роджера Даддинга — это пример того, как простая идея может привести к невероятному успеху.

Rolls-Royce
Фото: commons.wikimedia.org by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rolls-Royce

Изобретение, изменившее повседневность

В 1970 году инженер Роджер Даддинг основал компанию Lonsto и представил миру устройство, которое сегодня кажется обыденным — диспенсер с номерами для очередей. Эта простая система управления очередностью быстро стала стандартом в магазинах и учреждениях по всему миру, избавляя людей от споров и неразберихи.

До сих пор значительная часть доходов Даддинга поступает от продажи этих устройств, подтверждая, что даже самые простые идеи могут приносить стабильный доход на протяжении десятилетий.

Страсть, ставшая коллекцией

Свою прибыль Даддинг решил вложить в давнюю страсть — коллекционирование автомобилей. Сначала он просто покупал машины, которые ему нравились, без намерения создавать коллекцию. Однако со временем количество автомобилей стало настолько большим, что ему пришлось приобрести старое трамвайное депо для их хранения. Так родилась коллекция Studio 434, насчитывающая более 450 автомобилей, включая редкие модели Rolls-Royce, Aston Martin, Ford T и даже Fiat Topolino.

Особое место в его сердце занимает Morris Minor 1952 года — автомобиль, который его отец купил новым и который позже перешёл к сестре Даддинга. Он выкупил его у неё, подарив взамен современную машину, и теперь считает этот Morris Minor самым ценным экспонатом своей коллекции.xataka.com.br

Увлечение Aston Martin Lagonda

Среди множества автомобилей в коллекции Даддинга особое место занимает Aston Martin Lagonda. Он владеет 24 экземплярами этой модели, включая первую и последнюю выпущенные версии. Хотя ранее в его коллекции было 26 таких автомобилей, два из них он продал по неотразимым предложениям от других коллекционеров.

Наследие и вдохновение

Сегодня, в возрасте 87 лет, Роджер Даддинг продолжает управлять своей коллекцией, которая оценивается в более чем 40 миллионов фунтов стерлингов. Его история — напоминание о том, что даже самые простые идеи могут привести к великим достижениям, если за ними стоит страсть и упорство.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.

Aston Martin Limited — британский производитель престижных спортивных автомобилей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Ризотто на ужин: 7 секретов, которые сделают ваше блюдо идеальным
Дания на пороге рекорда: пенсионный возраст повысится до 70 лет
Он пережил динозавров и почти не изменился: древний властелин морской бездны
Актёр Омар Си поскандалил с сотрудниками железнодорожной компании в Париже
Первая помощь при солнечном ожоге комнатного растения: что делать правильно
Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки
Чайный гриб в новой обёртке: в чём реальная польза комбучи
Волос на родинке? Вот что действительно происходит, если его выдернуть
Изобретение для очередей, которое принесло миллионы и коллекцию автомобилей
Один леденец — и вы вне закона: что может подставить даже трезвого за рулём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.