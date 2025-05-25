Изобретение для очередей, которое принесло миллионы и коллекцию автомобилей

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всё началось с желания навести порядок в очереди за рыбой. А закончилось — одной из крупнейших коллекций автомобилей в Европе. История Роджера Даддинга — это пример того, как простая идея может привести к невероятному успеху.

Фото: commons.wikimedia.org by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rolls-Royce

Изобретение, изменившее повседневность

В 1970 году инженер Роджер Даддинг основал компанию Lonsto и представил миру устройство, которое сегодня кажется обыденным — диспенсер с номерами для очередей. Эта простая система управления очередностью быстро стала стандартом в магазинах и учреждениях по всему миру, избавляя людей от споров и неразберихи.

До сих пор значительная часть доходов Даддинга поступает от продажи этих устройств, подтверждая, что даже самые простые идеи могут приносить стабильный доход на протяжении десятилетий.

Страсть, ставшая коллекцией

Свою прибыль Даддинг решил вложить в давнюю страсть — коллекционирование автомобилей. Сначала он просто покупал машины, которые ему нравились, без намерения создавать коллекцию. Однако со временем количество автомобилей стало настолько большим, что ему пришлось приобрести старое трамвайное депо для их хранения. Так родилась коллекция Studio 434, насчитывающая более 450 автомобилей, включая редкие модели Rolls-Royce, Aston Martin, Ford T и даже Fiat Topolino.

Особое место в его сердце занимает Morris Minor 1952 года — автомобиль, который его отец купил новым и который позже перешёл к сестре Даддинга. Он выкупил его у неё, подарив взамен современную машину, и теперь считает этот Morris Minor самым ценным экспонатом своей коллекции.xataka.com.br

Увлечение Aston Martin Lagonda

Среди множества автомобилей в коллекции Даддинга особое место занимает Aston Martin Lagonda. Он владеет 24 экземплярами этой модели, включая первую и последнюю выпущенные версии. Хотя ранее в его коллекции было 26 таких автомобилей, два из них он продал по неотразимым предложениям от других коллекционеров.

Наследие и вдохновение

Сегодня, в возрасте 87 лет, Роджер Даддинг продолжает управлять своей коллекцией, которая оценивается в более чем 40 миллионов фунтов стерлингов. Его история — напоминание о том, что даже самые простые идеи могут привести к великим достижениям, если за ними стоит страсть и упорство.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.



Aston Martin Limited — британский производитель престижных спортивных автомобилей.



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