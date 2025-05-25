В старом карьере в Эльзасе (Франция) обнаружено месторождение цезия.
Китай уже предложил совместную эксплуатацию с исключительной премией в 21 000 евро.
Открытие месторождения цезия с уникальной степенью чистоты в Эльзасе недавно вызвало огромный резонанс в среде геологов и горнодобывающей промышленности. Недавние анализы подтвердили, что цезий, извлеченный здесь, является третьим по степени чистоты в мире.
Цезий — редкий металл, используемый в высокотехнологичной продукции. Открытие этого месторождения может привести к экономическому перелому в регионе, однако ставит перед нами новые экологические вызовы.
Активисты выразили свои опасения:
"Мы все хотим видеть процветание нашего региона, но не за счёт нашей прекрасной природы. Очень важно, чтобы этот проект был реализован с особой тщательностью по отношению к окружающей среде."
По мере продолжения переговоров между французским и китайским правительствами, будущее этого месторождения цезия представляется ключевым стратегическим вопросом для обеих стран, пишет .farmitoo.
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