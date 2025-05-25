Гигантская солнечная электростанция заработала в Испании: знаковая веха для экологии и экономики

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

TotalEnergies ввела в эксплуатацию свою крупнейшую солнечную электростанцию в Европе, расположенную в Испании, неподалеку от Севильи.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Электростанция Гильена, обладающая установленной мощностью 263 МВт, способна генерировать энергию для обеспечения более чем 150 000 домохозяйств.

Согласно заявлению компании, солнечная электростанция будет производить 515 ГВтч возобновляемой энергии ежегодно, что сопоставимо с объемом потребления более 150 000 испанских домов. Это позволит избежать выброса в атмосферу 245 000 тонн углекислого газа в год.

Значительная часть произведенной электроэнергии будет реализовываться посредством долгосрочных соглашений о купле-продаже электроэнергии (PPA), а остаток — на оптовом рынке. PPA представляют собой многолетние контракты, в рамках которых потребители приобретают энергию из возобновляемых источников по фиксированной цене.

Оливье Джуни, директор TotalEnergies по возобновляемым источникам энергии, отметил, что данный проект содействует реализации целей Испании по достижению 80% использования возобновляемых источников энергии к 2030 году.

TotalEnergies является четвертым по величине поставщиком электроэнергии, газа и связанных услуг в Испании, обслуживая более 2 миллионов частных и корпоративных клиентов, пишет boursorama.

Уточнения

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