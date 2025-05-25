Солнечные панели подрывают электросети: неожиданный эффект дешёвой энергии

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергия солнца кажется идеальным решением: она чистая, доступная и всё более дешёвая. Однако за этим прогрессом скрывается парадокс, способный подорвать стабильность энергетических систем по всему миру.

Фото: https://www.flickr.com/photos/mypubliclands/29730317151/ by Tom Brewster Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнечные панели

Как солнечные панели могут обрушить электросети

С каждым годом всё больше домов и предприятий устанавливают солнечные панели, снижая зависимость от централизованных электросетей. Однако инфраструктура сетей требует постоянного обслуживания, и её расходы распределяются между всеми потребителями. Когда часть пользователей уходит в "энергетическую автономию", оставшиеся вынуждены покрывать большую долю затрат, что ведёт к росту тарифов и дальнейшему оттоку клиентов.

Примеры из разных уголков мира

Ливан: С 2019 года государственная электросеть предоставляет электричество лишь на несколько часов в день. Это спровоцировало бум установки солнечных панелей: за три года мощность выросла с 100 до 1300 мегаватт. Однако отсутствие инвестиций в сеть создало замкнутый круг нестабильности.

Южная Африка: Из-за регулярных отключений электроэнергии многие жители переходят на солнечные батареи и аккумуляторы. В результате муниципалитеты теряют доходы, накапливая долги перед государственной компанией Eskom, что усугубляет финансовый кризис.

Пакистан: Высокие тарифы на электроэнергию побуждают бизнес и фермеров устанавливать солнечные панели, снижая доходы государственных сетей и подрывая их устойчивость.

Европа: лидер в переходе на возобновляемые источники энергии

Европейский союз активно продвигает использование солнечной энергии. Однако, по данным аналитического центра Bruegel, для модернизации и расширения электросетей потребуется от 65 до 100 миллиардов евро ежегодно. Без этих инвестиций стабильность энергосистем может оказаться под угрозой.

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.



Со́лнечная эне́ргия — энергия от Солнца в форме радиации и света.



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