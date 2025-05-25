Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто СССР. РАФ-2203 — латвийский минивэн для особых заданий
Не вытягивается ремень безопасности? Поможет простая процедура, которую никто не делает
Вы варите яйца неправильно всю жизнь: этот способ решает сразу три проблемы
Не надо пилить и жечь: простой способ обыграть старый пень
Забудь про освежители: 10 простых трюков, которые реально убирают запах из туалета
Звучит странно, но работает: жарка на воде спасает фигуру и сосуды
Эти удобрения делают томаты гигантами — и стоят почти ничего
Тепловозы СССР: как железнодорожные монстры меняли страну
Тест на человечность: ИИ уже заменил нас, машина оказалась человечнее человека

Гренландия открывает двери: новый проект по добыче анортозита

Экономика

В Гренландии дан "зеленый свет" датско-французскому объединению для разработки месторождений породы, имеющей ключевое значение для экологически чистого производства алюминия.

Гренландия
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландия

Компания Greenland Anorthosite Mining при поддержке французской инвестиционной группы Jean Boulle Group и государственных инвестиционных фондов Гренландии и Дании, получила 30-летнюю лицензию на добычу анортозита. Этому предшествовал интерес, проявленный президентом США Дональдом Трампом, к богатому минеральными ресурсами, нефтью и газом арктическому острову, входящему в состав Королевства Дании.

Анортозит — камень белого цвета, состоящий преимущественно из алюминия, кремнезема и кальция, по своему составу схожий с материалом, доставленным с Луны в ходе миссий НАСА "Аполлон".

Министр минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанниельсен отметила, что интерес со стороны США не привел к началу официального диалога с администрацией Трампа, равно как и к каким-либо инвестициям, в то время как сотрудничество с европейскими партнерами продолжается.

"Несомненно, диалог как с ЕС, так и с Данией развивается более гладко. Это связано не только с шумом, вызванным американским правительством, но и с многолетним углубленным сотрудничеством", — подчеркнула она.

Компания GAM планирует поставлять щебень анортозита из Западной Гренландии в индустрию стекловаты, где он может заменить каолин в качестве более экологичного сырья.

Более масштабные планы, по словам Натанниельсен, заключаются в использовании камня в качестве экологически чистой альтернативы бокситам при производстве алюминия, используемого в авиации, транспорте и оборонных системах.

"Я надеюсь, что рудник начнет функционировать через пять лет", — заявила она Reuters.

Профессор Университета Ольборга (Дания) Йеспер Виллаинг Цойтен высказал мнение, что интерес Трампа к природным ресурсам Гренландии, вероятно, был ориентирован на долгосрочные инвестиционные проекты и обеспечение поставок ископаемого сырья в будущем, а не на непосредственную разработку месторождений.

Он подчеркнул, что законодательство Гренландии затрудняет такой подход, поскольку разрешения на добычу носят временный характер и требуют значительных капиталовложений. В отличие от ситуации, когда инвесторы могут просто купить землю, включая права на ее недра, земля в Гренландии принадлежит государству, пишет iefimerida.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Экономика и бизнес
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Последние материалы
Генетический сбой или магия: откуда берутся черепаховые коты
Чизкейк по домашнему: как из бюджетных ингредиентов сделать десерт, достойный витрины
Топ-5 самых необычных блюд Кавказа и Средней Азии времён СССР
Розы без тли и клеща: простой способ, который работает
Секреты притяжения: почему русские женщины вызывают не только восхищение, но и страх у американцев
Мгновения, наполненные светом: Филипп Киркоров рассказал о последнем разговоре с отцом — эти слова певец никогда не забудет
Не для слабонервных: как безобидные очки доводят до глаукомы и катаракты
Виноград без лопнувших ягод: как поливать правильно, а не на авось
Один ингредиент, который заменит и молоко, и загуститель: результат как из ресторана
Бритву оставь в ванной: 6 способов навсегда забыть про катышки на одежде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.