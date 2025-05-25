Гренландия открывает двери: новый проект по добыче анортозита

В Гренландии дан "зеленый свет" датско-французскому объединению для разработки месторождений породы, имеющей ключевое значение для экологически чистого производства алюминия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

Компания Greenland Anorthosite Mining при поддержке французской инвестиционной группы Jean Boulle Group и государственных инвестиционных фондов Гренландии и Дании, получила 30-летнюю лицензию на добычу анортозита. Этому предшествовал интерес, проявленный президентом США Дональдом Трампом, к богатому минеральными ресурсами, нефтью и газом арктическому острову, входящему в состав Королевства Дании.

Анортозит — камень белого цвета, состоящий преимущественно из алюминия, кремнезема и кальция, по своему составу схожий с материалом, доставленным с Луны в ходе миссий НАСА "Аполлон".

Министр минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанниельсен отметила, что интерес со стороны США не привел к началу официального диалога с администрацией Трампа, равно как и к каким-либо инвестициям, в то время как сотрудничество с европейскими партнерами продолжается.

"Несомненно, диалог как с ЕС, так и с Данией развивается более гладко. Это связано не только с шумом, вызванным американским правительством, но и с многолетним углубленным сотрудничеством", — подчеркнула она.

Компания GAM планирует поставлять щебень анортозита из Западной Гренландии в индустрию стекловаты, где он может заменить каолин в качестве более экологичного сырья.

Более масштабные планы, по словам Натанниельсен, заключаются в использовании камня в качестве экологически чистой альтернативы бокситам при производстве алюминия, используемого в авиации, транспорте и оборонных системах.

"Я надеюсь, что рудник начнет функционировать через пять лет", — заявила она Reuters.

Профессор Университета Ольборга (Дания) Йеспер Виллаинг Цойтен высказал мнение, что интерес Трампа к природным ресурсам Гренландии, вероятно, был ориентирован на долгосрочные инвестиционные проекты и обеспечение поставок ископаемого сырья в будущем, а не на непосредственную разработку месторождений.

Он подчеркнул, что законодательство Гренландии затрудняет такой подход, поскольку разрешения на добычу носят временный характер и требуют значительных капиталовложений. В отличие от ситуации, когда инвесторы могут просто купить землю, включая права на ее недра, земля в Гренландии принадлежит государству, пишет iefimerida.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.