Коммунальные платежи на пределе: как Венгрия и Словакия балансируют

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время почти все потребности Венгрии и Словакии в газе удовлетворяются за счет импорта трубопроводного газа из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Хотя некоторые страны Западной Европы все еще закупают сжиженный природный газ, доставляемый танкерами.

В Европейском парламенте подавляющее большинство депутатов поддерживают запрет на импорт российских энергоресурсов, несмотря на заявления депутата Европарламента Гюрка Андраша о "немедленном увеличении коммунальных платежей в среднем в два-три раза" в Венгрии.

Однако в Совете ЕС, где ранее Виктор Орбан накладывал вето, государства-члены теперь могут принять решение квалифицированным большинством голосов.

Для блокировки решения Венгрии и Словакии потребуется поддержка как минимум двух других стран, но в настоящее время пока не ожидается такой поддержки, пишет index.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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