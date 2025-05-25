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Акции атомной энергетики США взлетают: исторические шаги Трампа

1:10
Экономика

После подписания президентом Дональдом Трампом ряда распоряжений, нацеленных на ускорение разработки ядерных энергетических установок в США и реформирование Комиссии по ядерному регулированию, акции компаний атомной отрасли продемонстрировали значительный рост.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Предполагается, что данные указы дадут министерству энергетики возможность устанавливать ядерные реакторы на федеральных землях, а также наращивать добычу и обогащение урана на территории США. Администрация Трампа стремится упростить процессы строительства и эксплуатации ядерных энергетических объектов.

Как сообщил директор Управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Кратсиос, президент Трамп предпринимает "действительно исторические шаги, чтобы положить начало возрождению американской атомной энергетики".

Несмотря на существующие риски ядерной энергетики, включая экологический ущерб и гуманитарные проблемы, вызванные добычей урана, данный вид энергии продолжает получать поддержку от представителей обеих политических партий США, пишет Quartz.

Уточнения

Уран — радиоактивный элемент, он не имеет стабильных изотопов. Самыми распространёнными изотопами урана являются уран-238 (имеет 146 нейтронов, период полураспада 4,47⋅109 лет, в природном уране составляет 99,2742 %) и уран-235 (143 нейтрона, период полураспада 7,13⋅108 лет, содержание в природном уране 0,7204 %).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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