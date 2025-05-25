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Ажиотаж на подходе: в США готовят к продаже дубайскую версию шоколада по демократичной цене

1:26
Экономика

Поклонников сети магазинов Trader Joe's (США) ждет приятный сюрприз.

Дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дубайский шоколад

Вслед за шоколадным бумом в Дубае эта продуктовая сеть представит шоколадные батончики с фисташками по весьма демократичной цене. Ожидается, что новинка появится в отделах сладостей магазинов с 28 мая по цене всего 3,99 доллара.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что состав батончика от TJ's близок к оригинальному десерту FIX Chocolatier из Дубая.

По имеющимся данным, дубайская версия шоколада от Trader Joe будет производиться компанией Patislove, специализирующейся на создании шоколада ручной работы.

Оригинальный десерт, известный как "Шоколадный батончик с фисташками и катаифи", вдохновлен традиционными ближневосточными сладостями. Он представляет собой шоколадный батончик с нежным кремом, фисташковой пастой, тахини и кнафе — измельченным тестом фило.

На данный момент, по всей видимости, будут доступны только батончики из темного шоколада.

Это вызвало легкое разочарование у некоторых поклонников, которые надеялись на версию с молочным шоколадом.

Многие также выражают опасения по поводу возможных очередей в магазинах Trader Joe's из-за ажиотажа вокруг этого лакомства, пишет nypost.

Уточнения

Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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