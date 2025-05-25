Показатели крупнейших экономик мира: кто заработал больше на внешней торговле в 2024 году

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В минувшем году Россия заняла третью строчку в мировом рейтинге стран с самым значительным положительным сальдо торгового баланса. Лидером по величине чистой прибыли от внешнеторговых операций остается Китай.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Были проанализированы торговые показатели 91 крупнейшей экономики мира, обнародовавших отчетность за прошедший год. Лишь треть из них — 33 государства — продемонстрировали суммарный торговый профицит в размере 2,3 триллиона долларов, в то время как остальные 58 стран завершили год с дефицитом в 2,8 триллиона долларов, согласно РИА Новости.

КНР возглавила список стран, получивших наибольшую выгоду от торговли в 2024 году, с положительным сальдо в 991 миллиард долларов. На втором месте, как и годом ранее, расположилась Германия, чьи чистые доходы от торговли составили 258 миллиардов долларов.

Россия заняла третье место с профицитом в 151 миллиард долларов, улучшив свои позиции на четыре пункта. Замыкают пятерку лидеров Ирландия, переместившаяся с третьей на пятую строчку с результатом в 98 миллиардов долларов, и Нидерланды, поднявшиеся на три позиции с профицитом в 89 миллиардов долларов.

Уточнения

Профици́т (лат proficit «рост, увеличение») — избыток в чем-либо.





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