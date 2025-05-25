В минувшем году Россия заняла третью строчку в мировом рейтинге стран с самым значительным положительным сальдо торгового баланса. Лидером по величине чистой прибыли от внешнеторговых операций остается Китай.
Были проанализированы торговые показатели 91 крупнейшей экономики мира, обнародовавших отчетность за прошедший год. Лишь треть из них — 33 государства — продемонстрировали суммарный торговый профицит в размере 2,3 триллиона долларов, в то время как остальные 58 стран завершили год с дефицитом в 2,8 триллиона долларов, согласно РИА Новости.
КНР возглавила список стран, получивших наибольшую выгоду от торговли в 2024 году, с положительным сальдо в 991 миллиард долларов. На втором месте, как и годом ранее, расположилась Германия, чьи чистые доходы от торговли составили 258 миллиардов долларов.
Россия заняла третье место с профицитом в 151 миллиард долларов, улучшив свои позиции на четыре пункта. Замыкают пятерку лидеров Ирландия, переместившаяся с третьей на пятую строчку с результатом в 98 миллиардов долларов, и Нидерланды, поднявшиеся на три позиции с профицитом в 89 миллиардов долларов.
Профици́т (лат proficit «рост, увеличение») — избыток в чем-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.