Эксперты Т-Банка прогнозируют падение ключевой ставки до 15% — новые экономические реалии

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики Т-Банка предсказывают снижение ключевой ставки Центробанка России до 15% годовых к концу 2025 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Софья Донец, главный экономист Т-Банка, сообщила об этом в интервью ТАСС.

"На конец года мы смотрим ближе к ставке в 15%. Иногда кажется, что это эпатаж, но давайте вспомним, что это все еще в два раза больше, чем среднеисторическое значение для России. Для той России, которая прожила немало кризисов и часто сталкивалась с инфляционными шоками", — отметила она.

Донец подчеркнула, что текущий высокий уровень ключевой ставки не является типичным для российской экономики. Ранее она заявляла ТАСС о возможности снижения ставки на 1-2 процентных пункта на заседании Банка России 6 июня. Эксперт предупреждает, что отсутствие смягчения денежно-кредитной политики может спровоцировать экономический спад.

Кроме того, экономист прогнозирует курс доллара в диапазоне 95-100 рублей к концу года. Девальвацию рубля она ожидает в июле-августе, связывая это с сезонными изменениями в торговых операциях и колебаниями спроса на валюту.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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