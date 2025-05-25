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Тонны пшеницы, льна, ячменя: как башкирские агрокомпании завоёвывают зарубежные рынки

2:09
Экономика

Накануне в Башкирии Бижбулякское предприятие отправило в Грузию свыше 400 тонн пшеницы.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

За период с 9 января по 30 апреля текущего года агропромышленные компании Башкирии, под контролем соответствующих органов, экспортировали порядка 90 тысяч тонн зерна и произведенной из него продукции.

Зерно, выращенное башкирскими сельхозпроизводителями, востребовано в странах ЕАЭС, СНГ, на постсоветском пространстве, в Евросоюзе, а также в государствах ближнего и дальнего зарубежья. В частности, более 17 тысяч тонн льна, 4,7 тысячи тонн пшеницы, 3 тысячи тонн ячменя и около 3 тысяч тонн рапса, а также 1,12 тысячи тонн горчицы, 0,64 тысячи тонн сафлора, 0,57 тысячи тонн вики и других зернобобовых культур было отгружено в Азербайджан, Белоруссию, Бельгию, Германию, Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Латвию, Монголию, Польшу, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Швейцарию и другие страны.

Образцы подкарантинной продукции, отобранные из 2011 партий, прошли всесторонние исследования (гербологические, энтомологические, гельминтологические и микологические) в Башкирской испытательной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору. По итогам проведенных экспертиз на все партии было выдано 2011 экспортных фитосанитарных сертификатов.

Стоит отметить, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", реализуемого для достижения национальной цели "Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство", планируется к 2030 году увеличить реальный экспорт несырьевых неэнергетических товаров как минимум на 70% по сравнению с показателями 2020 года, пишет kugvesti.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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